El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Alberto Oliva (PpK), informó que le propondrá a su par de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra (Fuerza Popular) realizar sesiones en conjunto entre ambos grupos parlamentarios a fin de seguir analizando las reformas constitucionales planteadas por el Poder Ejecutivo.

Oliva hizo el anuncio durante la sesión de la Comisión de Justicia de esta mañana tras cuestionamientos al respecto de algunos legisladores, como Mauricio Mulder (Apra) y Úrsula Letona (Fuerza Popular).

“De ahora en adelante vamos a coordinar con la congresista Rosa Bartra, que tiene toda la voluntad de sacar adelante estas reformas, para poder hacer las sesiones en conjunto”, manifestó Oliva.

Al respecto, el parlamentario oficialista sostuvo que nunca ha tenido inconvenientes en realizar sesiones en conjunto. Pero advirtió que para sacar un solo dictamen, Constitución tendría que retirar proyectos en los que Justicia no tiene competencia.

“Yo quiero mencionarles que la Comisión de Constitución tiene otros proyectos de ley que no han sido derivados a la Comisión de Justicia. Esto imposibilita tener un dictamen en conjunto, pues perjudicaría a varios colegas que han presentado sus propias iniciativas”, comentó Oliva.

—Críticas—

Previamente, la vocera de Fuerza Popular, Úrsula Letona, increpó a Oliva que Bartra ha tenido la intención de sesionar conjuntamente desde que se inició el debate sobre las propuestas del Gobierno.



En ese sentido, dijo esperar la máxima disposición de Oliva al respecto. “Esta comisión no tiene competencia para trabajar reformas constitucionales. Es la Comisión de Constitución. Sí me preocupa muchísimo la falta de voluntad, sino además forzar la aprobación de un dictamen en una comisión que no es competente y dejar de lado el dictamen de la comisión principal. Eso no ayuda al debate, no contribuye a viabilizar las reformas que el presidente de la República y desde su partido han impulsado”, apuntó Letona.



En tanto, Mulder invocó también a una sesión conjunta a fin de evitar en la Comisión de Justicia un debate “estéril” si no se compatibiliza lo acordado con lo que se discute en la Comisión de Constitución.



Advirtió que en algún momento se llegará al pleno del Parlamento con dos dictámenes, cuando debería haber uno y la comisión de Justicia debería dedicarse a “todos los demás proyectos que ya son modificaciones de las leyes orgánicas y que son proyectos que tienen que ver sobre todo con la reforma de la justicia, pero no necesariamente reforma constitucional”.