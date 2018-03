El vocero de la bancada de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, aseguró que no defiende al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a pesar de haber sido uno de los firmantes de una declaración de grupos izquierda que así lo señala.

En este pronunciamiento, se hace un llamado diversos representantes sociales para que se unan en la realización de una sola Cumbre de los Pueblos y así confluir “bajo las banderas de luchar contra el injerencismo imperialista en Venezuela” y “en defensa del presidente Nicolás Maduro”.

En diálogo con El Comercio, Alberto Quintanilla afirmó que con esta declaración solo se busca lograr un consenso entre los grupos de izquierda a favor y en contra del régimen de Maduro, a fin de concretar finalmente esta Cumbre de los Pueblos.

“El texto dice que nosotros llamamos a que se junten en una sola convocatoria [a las organizaciones] y ponemos la descripción del evento. Que el evento sea en apoyo de Nicolás Maduro, es lo que están coordinando las agrupaciones que está queriendo hacer eso”, dijo Alberto Quintanilla.

En ese sentido, insistió en que no comparte ese respaldo y que, si la bancada de Nuevo Perú participará o no en esta Cumbre de los Pueblos, es algo que todavía no se define.

“No comparto [el respaldo], hacemos un llamado a que sea una reunión conjunta. La participación de la bancada tiene que ser tomada y no la tenemos todavía”, acotó Quintanilla.

─La cumbre paralela─

Horas antes, en conferencia de prensa se dio a conocer formalmente la Cumbre de los Pueblos, que se realizará “de forma paralela y contraria a la llamada Cumbre de las Américas” y que cuenta con el respaldo de movimientos como Nuevo Perú, el Frente Amplio y la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), entre otros.

Anahí Durand, representante del Nuevo Perú, responde a preguntas en conferencia de prensa. (Foto: prensa CGTP / Video: El Comercio)

Esta cumbre, que se realizará del 10 al 14 de abril, se llevará a cabo en distintos distritos de Lima. Precisamente, Carmela Sifuentes, vicepresidenta de la CGTP, aseguró que el fin de esta cumbre es “el diálogo”, el mismo que se establecerá “con aquellos presidentes dispuestos a dialogar con el movimiento social como una expresión más significativa”.

Sifuentes añadió que se han cursado invitaciones a todos los presidentes que participarán en la Cumbre de las Américas, pero se confirmó que hasta la fecha ninguno ha confirmado su presencia.

En la conferencia estuvo representando al movimiento Nuevo Perú Anahí Durand, encargada de relaciones internacionales. A pesar de las insistencias, evitó declarar respecto a la firma de Alberto Quintanilla en respaldo al régimen de Nicolás Maduro.

“Esta cumbre no es para respaldar a uno u otro presidente, están en libertad de hacerlo, supuestamente vivimos en una democracia: pero el compromiso es porque sean las organizaciones sociales las que tomen la palabra para dar salida frente a la corrupción”, puntualizó.

