El portavoz del Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, consideró inconveniente que el Congreso se pronuncie en contra de la asistencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a nuestro país porque se debe dialogar con todos los gobernantes, a pesar de las diferencias que se puedan tener.



“Creo que no es conveniente eso [que el Congreso declare persona no grata a Maduro] porque uno dialoga con los gobernantes independientemente de la simpatía que tengamos o no con ellos”, señaló en entrevista con El Comercio.



Quintanilla indicó que el Parlamento debe dejar en manos de la cancillería las medidas que se adoptaran sobre la visita del mandatario venezolano, cuestionado duramente por establecer un régimen autoritario en su país.

“Sería un tremendo error que dejemos de lado esta tradición y sobre todo si la cancillería peruana tiene fama de ser institucional y tiene un prestigio muy bien ganado en el contexto mundial. Sería un tremendo error confundir las cosas”, remarcó.



Como se recuerda, esta mañana el canciller venezolano, Jorge Arreaza, confirmó la asistencia de su jefe de Estado a la V Cumbre de las Américas que se realizará en nuestro país los días 13 y 14 de abril.



En esa misma línea, Quintanilla dijo que sería "inadecuado" que el Grupo de Lima se pronuncie en contra de la llegada de Nicolás Maduro y explicó que los ciudadanos pueden manifestarse, pero no el Estado porque ello sería “transgredir las normas diplomáticas de las buenas relaciones con todos los países”.



Al ser consultado respecto a si se debería aprovechar la V Cumbre de las Américas para que el tema Venezuela sea uno de los ejes de esta reunión aprovechando la presencia de Maduro, Quintanilla afirmó que ello podría ser planteado sin inconvenientes.



“Esa es una decisión de los países y de los gobernantes que van a asistir, pueden plantearlo. No habría mayor inconveniente, es más quiero expresar mi solidaridad con el pueblo venezolano, expresar mis votos para que esta crisis se resuelva de la mejor manera en Venezuela bajo los principios democráticos”, expresó.



