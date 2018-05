El congresista de Nuevo Perú Alberto Quintanilla sostuvo que realizó un viaje a Venezuela a fin de poder opinar con sustento sobre el proceso electoral que se realizó en dicho país el pasado 20 de mayo, en donde Nicolás Maduro fue reelegido como presidente.

“Seamos objetivos. Todo el mundo tiene derecho a poder indagar, investigar o conocer de cerca los problemas. Me parece una actitud oscurantista negarme esa posibilidad. No ha sido un viaje clandestino”, manifestó a El Comercio.

Alberto Quintanilla solicitó licencia al Congreso el 15 de mayo para viajar a la ciudad de Bogotá, en Colombia. Horas después de su arribo, se dirigió hacia Venezuela. El congresista explicó que hizo este procedimiento porque en Lima no hay vuelos directos hacia Caracas.

“Si hubiese vuelo a Caracas, hubiera ido directamente, pero tuve que ir por Colombia y tenía bastantes horas ahí y aproveché para tener reuniones”, narró.

El portavoz titular de Nuevo Perú recalcó que no viajó por encargo de nadie, ni como representante del Congreso ni del grupo parlamentario al que pertenece.

“Yo he ido personalmente a observar, como cualquier persona que va a ver algo, a conocer algo. No he sido observador de ningún grupo ni tampoco a nombre de nadie. Yo soy [militante] del Partido Socialista, pero no he ido a su nombre”, indicó a El Comercio.

Asimismo, Alberto Quintanilla pidió no sobrevalorar su visita al país venezolano, ya que no pretende ser “el gran juez internacional” del proceso electoral y solo fue a conocer “porque es un problema que se debate mucho en la política peruana”.

En ese sentido, rechazó que congresistas como Jorge del Castillo (Apra) o Luz Salgado (Fuerza Popular) hayan criticado su accionar.

“Que estén cuestionando que haya viajado me parece un acto de oscurantismo e intolerancia”, manifestó.

-Sobre las elecciones en Venezuela-

Respecto a lo que pudo apreciar en su visita, el congresista contó que las elecciones se realizaron con “tranquilidad” y no hubo “mayores inconvenientes”.

Además, dijo que la crisis económica que se vive en dicho país es producto “de una concentración previa altamente de la riqueza en Venezuela, mucho más alta que en el promedio de los países de América Latina”.

Luego, señaló que “los sectores populares, al haber sido atendidos, le tienen cierta simpatía al proceso”, pero agregó que no vio "ninguna presión" al momento de votar.

Finalmente, Alberto Quintanilla indicó que informará sobre lo visto en la próxima sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso si así se requiere, porque no tiene nada que esconder.



MIRA TAMBIÉN EN POLÍTICA...