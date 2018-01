Nuevo Perú contra vacancia: “Indulto es un error constitucional”

El vocero de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, reveló que su grupo parlamentario no se sumará al nuevo pedido de vacancia propuesto por el Frente Amplio (FA) y consideró que la gracia otorgada al ex presidente Fujimori constituye una “violación constitucional”, por ello el procedimiento debe ser el de las acusaciones constitucionales presentadas por su bancada.



“El indulto es un error, es una violación constitucional, pero eso tiene otro procedimiento, no es un nuevo elemento para tipificarlo como causal de incapacidad moral permanente […] Ya se vio la vacancia por esos mismos elementos de incapacidad moral permanente respecto a las mentiras y ya se rechazó”, señaló Quintanilla a El Comercio.



“Uno puede estar o no de acuerdo con el cómo, pero no puedes anteponerte a los procedimientos y ya está zanjado […] Las acusaciones constitucionales contra Mercedes Aráoz y Enrique Mendoza tienen que ser el procedimiento”, enfatizó.



Como se recuerda, la semana pasada el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Frente Amplio señaló que se llegó al acuerdo de presentar una nueva moción de vacancia presidencial en contra de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) debido al indulto humanitario.

En esa misma línea, Quintanilla respondió lo dicho por el vocero del Frente Amplio, Wilbert Rozas, quien exhortó al Nuevo Perú a suscribir la nueva moción de vacancia porque “tienen que ser consecuentes con lo que hablan y con las marchas” y remarcó que su bancada no es “furgón de cola” de ninguna otra agrupación.



“Nosotros somos consecuentes con lo que hablamos y con las marchas y no somos furgón de cola del fujimorismo, ¿no? Ni somos el brazo operador del fujimorismo, haciendo lo que ellos no quieren hacer directamente”, expresó.



—No descarta alianza con Santos —



Al ser consultado respecto a una posible alianza entre la ex candidata presidencial Verónika Mendoza y Gregorio Santos, el legislador no la descartó, pero aclaró que la reunión que la lideresa del Nuevo Perú sostuvo con el ex gobernador cajamarquino este fin de semana fue para acordar movilizaciones en aras de una reforma constitucional.



“[Con Gregorio Santos] hay un acuerdo de hacer movilizaciones nacionales en contra de la actual constitución y de hacer una nueva reforma constitucional. Ahora, de ahí a que se den alianzas políticas es un tema que no se ha tratado en las reuniones con Santos. Pero yo no la descarto en todo caso”, indicó



Respecto a las acusaciones de corrupción que involucran a Santos y a las posibles implicancias que estas puedan tener, Quintanilla aseveró que el ex gobernador regional no ha sido condenado, y subrayó que aún no se ha decidido si se irá o no en alianza con él.



“Mientras una persona no sea finalmente condenada en un delito por un proceso firme, sigue siendo inocente, no hemos tomado ninguna decisión de ir en alianza con Gregorio Santos, pero tampoco lo hemos descartado”, precisó.

Verónika Mendoza estuvo el último sábado en Cajamarca en el marco de la Campaña Nacional por una Nueva Constitución de la cual el Movimiento Nuevo Perú es parte. Durante su visita, participó en un mitin en el que compartió mesa con el líder del Movimiento de Afirmación Social (MAS), Gregorio Santos.

