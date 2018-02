El vocero de Nuevo Perú, el congresista Alberto Quitanilla, explica por qué su bancada busca vacar al presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Además, habla de la llegada de Nicolás Maduro al Perú para la Cumbre de las Américas. Considera que no es oportuno negarle su ingreso a nuestro país para la reunión de autoridades del continente.

—¿Por qué su bancada considera que en este momento debe vacarse al presidente Kuczynski por actos de corrupción? ¿Por qué no consideraban lo mismo en diciembre, cuando el presidente también fue cuestionado?

Bueno, la moción de vacancia que hemos presentado a las fuerzas políticas, y por la que esperamos el más amplio debate para buscar una salida consensuada a la crisis política del país, dentro del marco de la Constitución, tiene la hipótesis de que la conducta del presidente carece de una moralidad para seguir ejerciendo el cargo. Es la confusión de lo público y lo privado y la utilización de los cargos públicos para hacer negocios bajo intereses particulares o de grupo, en perjuicio del país. No es un hecho puntual, como puede ser, digamos, el otorgamiento del indulto presidencial, que eso sí sería una infracción constitucional que tiene otro trámite. Por qué ahora sí y en diciembre no. Porque en diciembre había el riesgo de hacerlo muy rápidamente, de forma precipitada, y había el peligro de la concentración de los poderes del Estado en manos de Fuerza Popular. Si ya tenían el Legislativo, tomaban el Ejecutivo y fácilmente podían ir copando el Estado y eso no era conveniente.

—¿Alguna de las bancadas con las que ya han conversado va a apoyar la moción?

Bueno, ya hemos tenido reuniones con el Frente Amplio, Alianza para el Progreso, Acción Popular y Fuerza Popular. A todos los grupos les hemos planteado nuestra posición. Más o menos hemos llegado a un consenso sobre dos ideas: la primera es que busquemos una solución a la crisis política de la manera más consensuada posible; la segunda, que cualquiera sea el desenlace, este sea dentro del marco de la Constitución.

—Fuerza Popular es la que tiene la mayor cantidad de votos. ¿El vocero o los representantes de esta bancada les han señalado que, tal y como está planteada su moción, van a apoyarla? ¿O han tenido alguna observación?

Bueno, básicamente han manifestado su acuerdo con el contenido de la moción, pero desde un principio hemos planteado que esta es una moción abierta. Buscamos que en su presentación y en su redacción participen la mayor cantidad de fuerzas políticas. Entonces, vamos a seguir con las conversaciones, vamos a buscar mejorarla, pero además vamos a tener otro elemento: que, a diferencia de diciembre, el presidente de la República y Peruanos por el Kambio, en particular, tengan la oportunidad de ejercer su defensa. Porque no basta solo con cumplir los plazos que la ley y la Constitución señalan, sino dar el más amplio debate para que la solución que se encuentre sea realmente respaldada por la población; o sea, que tenga la legitimidad suficiente.

—Eso quiere decir que no va a ser una moción que se va a presentar en el corto plazo. ¿Cuándo la presentarían?

El espacio más adecuado es el inicio de la próxima legislatura, el 1 de marzo. Estamos a tres semanas. Tal vez pueda adelantarse algunos días por razones de conveniencia política en el país, para no seguir en incertidumbre, pero creo que tiene que haber un espacio suficiente como para que la población pueda opinar, escuchar, plantear sus dudas, dar sus aportes y también el presidente Kuczynski tenga la oportunidad de ejercer su defensa ante el país, ¿no? Informarnos. Y aprovecho para decir que lo mejor sería que el presidente Pedro Pablo Kuczynski presente su renuncia, así nos ahorra algún nivel de confrontación, de tensión y eventuales fragmentaciones sociales en el país.

—Es decir, ¿ustedes creen que el presidente no debería esperar a que presenten esta moción?

Debería renunciar, como la Constitución lo faculta. Además, creo que las evidencias son bastante sólidas, y el presidente sabe. Tiene que reconciliarse con el país, con la verdad y parte de ello es informarnos todo, explicarnos y asumir sus responsabilidades, que en nuestra opinión sería las de dimitir o renunciar.

—En el caso de que el presidente no renuncie y que se presente la moción y se consigan los votos para vacarlo, ¿estarían de acuerdo en que los vicepresidentes continúen el Gobierno de Peruanos por el Kambio hasta el 2021?

Estamos por la solución constitucional. Ante la vacancia o renuncia del presidente, debe asumir el vicepresidente, el primero o, si no, el segundo, en su defecto, pero debe seguirse esa secuencia. No estamos por un adelanto de elecciones, sino por que se mantenga la salida constitucional.

—¿Dónde queda la presunción de inocencia? Porque el señor Kuczynski, si bien tiene que aclarar muchos temas y está siendo cuestionado por presuntos vínculos con Odebrecht, ¿por qué no esperar a algo concluyente?

El procedimiento de una acusación constitucional o de una denuncia penal debería de ser tramitado después de que deje de ser presidente. Lo que estamos discutiendo aquí es la causal de que su conducta no guarda la moralidad suficiente y necesaria para ejercer la presidencia, estamos discutiendo una incapacidad moral permanente.

—¿No cree necesario esperar a escuchar lo que Jorge Barata declarará antes de presentar la moción?

Ya se conocen bastantes indicios y pruebas a lo largo de la conducta de varios años. Sí es conveniente conocer más en detalle lo que pueda decir Barata, pero creo que no va a cambiar el sentido de las opiniones y las pruebas que ya se han actuado, ¿no?

—Sería un elemento para el debate de la moción de vacancia.

Por supuesto, y sobre todo darle la oportunidad al presidente para que pueda ejercer su defensa ante el país, más que una cuestión formal, que exponga sus criterios al país.

—¿Qué tendría que decir el presidente para que ustedes no sigan pensando en que está incapacitado moralmente para gobernar?

Bueno, tendría que levantar todos los cargos y señalar que nunca ha incurrido en utilización de los cargos públicos para beneficio propio de sus empresas, lo cual es bastante difícil. En todo caso, la acusación principal es que él está confundiendo lo privado con lo público.

—En caso ustedes no consigan un apoyo mayoritario de todas las bancadas del Congreso, ¿igual van a presentar la moción?

Nosotros tenemos el objetivo de ganar el mayor consenso posible entre todas las fuerzas que hay en el Congreso. Evidentemente, no va a haber unanimidad, porque me imagino que Peruanos por el Kambio no va a sumarse, pero buscamos el mayor consenso.

—Pero, ¿de todas maneras la presentarán?

Sí tenemos las firmas necesarias, en su momento tenemos que presentarlas.

—¿Si no llegan a tener las firmas se van a abstener de hacerlo?

Es un supuesto que yo lo niego, pero en todo caso, si no tenemos las firmas no podemos presentarlo, ¿no?

—¿Qué le responde al congresista Gilbert Violeta? Ha señalado que esta iniciativa de Nuevo Perú obedece a una represalia, a una venganza por el indulto humanitario que le entregó el presidente Kuczynski al ex presidente Fujimori

No actuamos llevados por el sentimiento momentáneo, sino que queremos construir un país institucionalizado en el cual realmente se gobierne en función del interés nacional y del país y no de intereses particulares.

—Ayer se conoció que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, va a asistir a la Cumbre de las Américas. ¿Considera que es oportuno que, en medio de la crisis que vive su país, el señor Maduro participe en esta cumbre?

Bueno, en primer lugar, quiero empezar señalando que en este Diario escribí un artículo, en el 2016, condenando la conducta de Nicolás Maduro y de su Gobierno. Al margen de eso, creo que en las relaciones internacionales siempre hay que guiarse por el principio diplomático que uno respeta a quien esté gobernando y puede dialogar con él. No considero que sea oportuno o prohibirle o impedirle la entrada a esta reunión, porque sería incurrir en errores que se han intentado cometer en otras oportunidades. Por ejemplo, cuando se pretendía negar que Fidel Castro concurra a las Naciones Unidas, que tiene su sede en Nueva York. Sería tan similar como pretender vetar la llegada de Donald Trump porque tiene una política totalmente contra los inmigrantes y va a perjudicar a varios miles de peruanos en Estados Unidos. Hay que guiarse por el principio diplomático de que quien gobierna a un país debe ser escuchado y debe tener la posibilidad de asistir a estos fueros.

—¿No cree que, más allá de las relaciones diplomáticas, es necesario un gesto del Perú, en este caso del Congreso, porque ha sido en el Parlamento donde ha nacido esta moción para declarar persona no grata a Maduro?

Bueno, no es conveniente eso. Uno, porque las relaciones internacionales del Perú y de la mayoría de países las dirige el Poder Ejecutivo, el presidente de la República; en segundo lugar, uno dialoga con los gobernantes independientemente de la simpatía que tengamos o no con ellos; entonces, sería un tremendo error que dejemos de lado esta tradición.

—¿Cree que el Grupo de Lima que encabeza el Perú no debería pronunciarse en contra de que el señor Maduro venga?

Lo considero inadecuado. Pueden pronunciarse con los ciudadanos, los partidos políticos, o cualquiera sea, pero como Estado no es conveniente, digamos, trasgredir las normas diplomáticas de las buenas relaciones con todos los países.

—Ahora, en caso el señor Maduro venga, ¿los países que integran la cumbre deberían aprovechar su presencia para que el tema Venezuela sea un eje o uno de los ejes de esta reunión?

Bueno, esa es una decisión de los países y de los gobernantes que van a asistir, pueden plantearlo, ¿no? O sea, no habría mayor inconveniente; es más, expresar la solidaridad con el pueblo venezolano, expresar los votos para que esta crisis se resuelva de la mejor manera en Venezuela bajo los principios democráticos, me parece bien.

MÁS EN POLÍTICA...