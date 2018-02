El congresista Alberto Quintanilla, vocero de Nuevo Perú, reconoció que hay opiniones diferentes dentro de su bacanda sobre la situación de Venezuela, pero indicó que esto no será un motivo de división entre sus integrantes.

En ese sentido, respaldó las declaraciones que hiciera la lideresa de Nuevo Perú, Veroníka Mendoza, quien en una entrevista a El Comercio, calificó como una dictadura el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

"Estoy de acuerdo con las declaraciones de Verónika Mendoza, las cuales van en la misma línea que yo he mantenido antes. En Nuevo Perú hay distintos matices y los respetamos", señaló Quintanilla en declaraciones a El Comercio.

El vocero de Nuevo Perú descartó que estas opiniones diferentes o "matices" dentro de su bancada sean motivo de conflicto. "No vamos a volver la realidad de otro país en una cuestión de división política. No vamos a cometer ese error", aseguró.

Donde sí asegura que hay una opinión apoyada por todos los miembros de su bancada es con relación a la visita de Nicolás Maduro a la Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en nuestro país.

"Creemos que Nicolás Maduro sí debe venir porque es una cuestión de relaciones internacionales. No confundamos los intereses del Estado con los intereses del Gobierno. Uno puede discrepar con el gobierno de Estados Unidos pero no puedo exigir que no venga Donald Trump", indicó Quintanilla.

MIRA TAMBIÉN EN POLÍTICA...