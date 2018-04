El alcalde de Aucallama (Huaral), Pedro Salguero, aseguró que el congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril habría intentado fungir como mediador para que el municipio pague los S/300 mil que adeuda desde el 2014 a Red Medical Dental & Bussines, empresa en la que labora su hermano.

Según la versión del alcalde, Segundo Becerril, hermano del congresista, llegó a finales del 2016 al municipio como representante de la empresa y solicitó que se cancele la deuda contraída en la anterior gestión.

No obstante, no se pudo llegar a un acuerdo puesto que el caso estaba en una comisión revisora del municipio por lo que no se podía hacer ninguna acción al respecto.

Tras ello, la secretaria del despacho del fujimorista pactó una reunión con el burgomaestre en una cafetería en Los Olivos, en Lima, hasta donde Héctor Becerril llegó acompañado de dos personas más.

“Dijo que había que ver la forma de cómo iniciar el pago a esa empresa que es de S/300 mil. Era porque la empresa pertenece a su hermano, como familiar le está dando la mano para ver cómo cobrar la deuda”, afirmó Pedro Salguero a "Panorama".

El alcalde de la Municipalidad de Aucallama detalló que Becerril le ofreció a apoyo desde el Congreso en obras de agua y desagüe para su distrito.

Pedro Salguero asevera que por los pocos recursos que maneja la municipalidad no es posible poder cancelar sus compromisos con proveedores que ya suman aproximadamente S/2 millones.

─Niega versiones─

El parlamentario Héctor Becerril indicó que no conoce al alcalde de Aucallama y que tampoco se ha reunido con él. Negó además que su secretaria haya llamado a Pedro Salguero para organizar un encuentro y solicitó que el hecho se investigue.

“No lo conozco y menos me he reunido con él, las únicas reuniones que tengo son en mi despacho, acá recibió alcaldes de todo el Perú. Descartó totalmente que me haya reunido con él”, expresó Becerril.

