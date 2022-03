El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, evitó especificar si su opinión personal es a favor o en contra de la liberación de Alberto Fujimori, tras el fallo del Tribunal Constitucional a favor del indulto del expresidente. Manifestó es que se deben buscar maneras para superar la polarización que genera esta decisión.

“[¿Está a favor o en contra?] Como hombre de derecho, respeto todos los fallos que se den, así me gusten o no. [¿Le gusta o no?] Es un tema que quisiera dejarlo en la conciencia de cada quien”, respondió en declaraciones a Canal N.

“Hay situaciones donde, como éstas, se generan polarizaciones. Deberíamos de pensar en buscar mecanismos de superación de la polarización y construir cosas buenas para el país”, agregó.

Jorge Muñoz declaró durante una labor de supervisión a la obra del by-pass del Óvalo Monitor y destacó que la decisión del Tribunal Constitucional ha generado división, por lo que las autoridades deben respetar el Estado de derecho y saber acatar los fallos de la máxima autoridad garante de la Constitución.

En esa línea, señaló que el Perú también deberá acatar cualquier callo que pueda emitir la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

“Si hay un fallo que revierte lo que ha dicho el TC, como peruanos vamos a tener que cumplir eso porque son parte de las reglas de juego. Hoy tenemos un fallo que tenemos que respetar pero si la Corte IDH dijese otra cosa, también habrá que acatar eso”, concluyó.

Jorge Muñoz evitó decir si está a favor o en contra de la liberación de Alberto Fujimori. (Canal N)

