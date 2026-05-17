Keiko Fujimori tiene bastantes posibilidades de ganar esta vez. Creo que el antifujimorismo ha bajado. Ella ha hecho una buena campaña, se ha posicionado más al centro respecto a Rafael López Aliaga (RLA) y, en el Perú, el que se corre al centro suele ganar. Lo que tiene al frente es terrible, no puede ser peor. Además, ya se ha vivido la experiencia de Castillo, y Sánchez, además, tiene a Antauro Humala al costado. Creo que Keiko Fujimori tiene muy buenas cartas para ganar esta vez. Sería lo más cuerdo y lo más lógico que gane.

—La derecha, hasta el momento, va desunida en esta segunda vuelta. El perfil del elector de López Aliaga no encaja votando por Roberto Sánchez, sin embargo, desde ese sector ha habido muchos insultos a Keiko. ¿Cómo se ve esto de cara a la segunda vuelta?

En el Perú no hay endosos. La gente vota de acuerdo a sus creencias, conveniencias, etc. La derecha debió ir unida en la primera vuelta. Yo creo que el daño que le han hecho al país en ese sentido Carlos Álvarez y Carlos Espá ha sido terrible. Ahí estás juntando casi dos millones de votos; esa fue una cuestión suicida. Pero la segunda vuelta es otro partido y la gente ya vota de acuerdo a sus creencias, conveniencias y hasta temores. Es otra manera de votar. Estoy de acuerdo en que las elecciones han sido horrendas, pero ya estamos cruzando el río. Entonces, en estos momentos tirarle piedras a tu caballo es una locura. Ya pasó, tenemos que poner todos el hombro e impedir que el Perú se vaya al abismo. Porque si gana el otro, se va al abismo, no hay otra cosa.

—RLA le ha pedido a sus seguidores que no voten en blanco ni viciado porque eso es hacerle un favor a los comunistas. Keiko Fujimori ha destacado esa declaración. ¿Puede ser el inicio de un posible acercamiento?

Eso es lo más cuerdo que puede pasar. Otra pelea en la derecha tipo PPK versus Keiko sería una locura.

Roberto Sánchez y Antauro Humala son todavía firmes aliados, según sus críticos. / SYSTEM

—También ha dicho que su bancada va a luchar desde el Congreso para impulsar cambios en todo el sistema electoral. ¿Qué futuro le ves?

Se va a quedar gritando solo. Lamentablemente, no ha habido la auditoría y la de la ONPE es una broma, han contratado a una empresa completamente chicha, debió ser una cosa mucho más profesional. En la ONPE hay que hacer una purga tremenda, yo te advierto que este señor (Bernardo) Pachas tiene una vena antifujimorista muy fuerte. ¡Qué casualidad! Esas multas que le acaba de imponer al fujimorismo justo en este momento, por los viajes, son absurdas. Pachas se las puso cuando era gerente, pero ahora es el jefe de la ONPE; entonces a mí Pachas no me merece mucha neutralidad. Cuidado con eso. La elección ha sido desastrosa y si hubiera sido una elección normal posiblemente RLA habría pasado. Pero el barco ya está en rumbo y es muy difícil desviarlo, a pesar de que, te reitero, las elecciones han sido una vergüenza.

—Ya empezó la búsqueda de apoyos y alianzas para esta nueva elección. El primero en apoyar a Sánchez ha sido el partido Primero la Gente e invocan a la unidad en torno a un proyecto democrático. ¿Va a ser más difícil romantizar a Roberto Sánchez como se hizo con Pedro Castillo?

Es otra situación, es muy difícil. Los oportunistas de ahora están buscando cómo acomodarse, ya están moviéndose. Salvo la curul, todo es ilusión. Pero pintar a Sánchez como una opción democrática ya es mucho. No creo que cuele el argumento de pintar a Keiko como el superdemonio y a Sánchez como el arcángel Gabriel; no creo que por ahí funcione. Sánchez va a tener su votación de siempre en el sur, ahí se vota ciegamente, pero me imagino que en el resto del país la gente no va a colar ese argumento.

“La segunda vuelta es otro partido y la gente vota de acuerdo a sus creencias, conveniencias y hasta temores”.

—Si bien no hay endoses, sí hay un perfil del elector. Jorge Nieto ha dicho que dará a conocer su apoyo cuando se proclamen los resultados. ¿Por quién crees que se inclinaría Nieto?

Si [Nieto] es un ser racional, se inclinaría por Keiko, pero vamos a ver, en política pasa todo. Lo racional sería que se incline por Keiko, con un apoyo crítico si quiere. Los políticos siempre tienen salidas, lo que pasa es que él es caviarón. Se ha vendido a Nieto como a un candidato de centro o moderado, pero es un caviarón clásico, un villaranista; no sé cómo la gente se ha comido el cuento de que no es un caviar. Para los caviares es difícil apoyar a Keiko, pero vamos a ver, en política se mueve todo y yo creo que los caviares saben que si gana Sánchez a ellos no les va a ir bien. Sánchez, Antauro y todo este grupo es completamente anticaviar. Vamos a ver a qué lado se va a ir o si se manifiesta neutral. Lo reitero, en la política peruana no hay endoses, los políticos no tienen ese poder.

LIMA 29 DE OCTUBRE DEL 2025 Aldo Mariátegui, periodista y abogado. (Foto: Hugo Pérez / GEC) / HUGO PEREZ

—Espá ha dicho que de ninguna manera votaría por un comunista. Desde el partido de Álvarez, Juan Sheput dice que ya han tenido acercamientos informales con el fujimorismo y que la lógica indica que tendrían que apoyar a Keiko.

Muy tarde, porque estos señores debieron retirarse en la primera vuelta y no dispersar el voto, par de irresponsables egoístas. Los grandes culpables de que Sánchez esté en la segunda vuelta son estos dos. En fin, todo suma en una segunda vuelta que puede ser muy apretada.

—Sería una segunda vuelta apretada y ya vimos el desastre del 12 de abril. Keiko dice que necesita tener 90.000 personeros. ¿Cómo ir a una segunda vuelta ante este descrédito?

No hay más remedio. Lo bueno de lo duro que ha sido para RLA es que va a ser difícil que se atrevan a hacer estupideces de este calibre. No creo que se repita algo así. No creo que vayamos a tener unas elecciones a lo Suiza, pero no creo que sean tan sinvergüenzas, tan descarados, en volver a hacer una segunda vuelta tan mal hecha. La gente de la ONPE ha demostrado el nivel que tiene.

—En el plan de gobierno de Sánchez, se plantea establecer en el Perú un socialismo amazónico. Algunos analistas dicen: “No lo va a poder hacer porque no tiene mayoría”. ¿Es este un razonamiento realista?

Se está hablando de votar en blanco o viciado y eso es un suicidio, irracional e irresponsable. Es una locura. Eso no se puede dar, la gente tiene muchísimo que perder a nivel personal, empleo, negocios, propiedades, trabajo. El país va a perder mucho, van a perder tus amigos, tu familia. La gente que vota en blanco está haciendo un daño tremendo, porque lo que tenemos al frente es muy serio, no es cualquier cosa. El país se va por el abismo. Y lo del socialismo amazónico, sería un apocalipsis económico. La fuga de capitales el 2021 fue de US$22.000 millones, se caería la inversión privada, capturarían el BCR, se acabaría la agroindustria porque quieren hacer una segunda reforma agraria que es un disparate. La parálisis minera abundaría. Todo lo que se viene sería tremendo. Ese socialismo amazónico sería parte de todo esto.

—Quieren llamarlo “cooperativismo minero”…

No tienen criterio. En ese sentido, Keiko tiene un buen equipo, puede llamar a Carranza. Somos el único país de Latinoamérica que después del 2019 todavía no recupera los niveles de ingreso y disminución de pobreza que tenía antes. Colombia y Chile ya se recuperaron y nosotros ni siquiera nos hemos recuperado a los niveles de antes del COVID, porque Castillo fue como un meteorito, hizo mucho daño, además de la pésima administración de Dina Boluarte. Volver a elegir a uno de estos señores es terminar de hundir al país. Además, se nos viene El Niño como el de 1983 o 1998, tienes problemas fiscales bien serios que hay que arreglar y el tema de Petro-Perú. Entonces, a corto plazo entras sin dinero y con un montón de problemas. Elegir a Sánchez sería una locura. Con Keiko puedes vivir; con Sánchez, no puedes vivir. Así de sencillo. Si Sánchez llega al poder no vamos a salir tan fácilmente y ellos van a hacer su asamblea constituyente. Me dicen: “Se les puede controlar desde el Congreso”.

—En efecto, hay quienes afirman que ninguna de las reformas de Sánchez podrían hacerse porque no tiene mayoría en el Parlamento…

Ya hemos visto en el Perú que los congresos se compran. Ya lo viste con Montesinos. O se cierran. Ya lo viste con Salvador del Solar. Mandas 50 policías y ya lo cerraste. Dicen que hay una garantía, un contrapeso, pero eso no existe. En cualquier momento hacen un poco de demagogia y lo cierran. Ya lo vimos con Vizcarra y la gente se queda calladita. Entonces, eso de que el Congreso va a ser el gran equilibrio, no va a funcionar así y ese es otro disparate que se está diciendo en Lima.

“La derecha debió ir unida en primera vuelta. Yo creo que el daño que le han hecho al país en ese sentido Carlos Álvarez y Carlos Espá ha sido terrible”.

—Hay sectores que razonan bajo la premisa de que Sánchez es un demócrata y que va a respetar el Senado porque no tiene mayoría.

Te voy a dar un ejemplo personal. He vivido el apocalipsis del primer gobierno de Alan García. Ya no aguantaba el país, me estallaron cinco bombas cerca, había hiperinflación, fue un gobierno horroroso, una pesadillla. Pero en el 2006 tuve que taparme la nariz y votar por García porque tenía al frente a Ollanta Humala, aliado de Hugo Chávez. Yo, que detestaba a Alan García, tuve que votar por él. Y si la gente lo eligió es porque hizo borrón y cuenta nueva. La gente indultó a García. Y así como García, yo creo que Keiko haría un buen gobierno, porque ella quiere reivindicar todo lo que es el pasado de su padre. Está mucho más madura en todo sentido. Creo que no lo haría mal, tiene equipo económico, tiene gente que lo va a hacer mil veces mejor, un millón de veces, trillón de veces mejor que Sánchez. A m no me gustan los caviares, pero si Nieto estuviera en segunda vuelta con Sánchez, votaría por Nieto. Votaría hasta por Belmont frente a Sánchez, y yo dudo de la cordura de Belmont. Hasta por Marisol Pérez Tello votaría. Me parece infantil, irracional, irresponsable, idiota, pensar votar en blanco, viciado o no ir a votar. Hay que votar por Keiko, punto. Tápate la nariz si no te gusta, pero tienes que votar por ella, tal como se tuvo que votar por García en el 2006, porque lo que tienes al frente es terrible, terrible.

“No hay garantía de que haya un contrapeso en el Legislativo”

—El siguiente gobierno va a tener bombas de tiempo como Petro-Perú, la cédula viva de los maestros y El Niño.

Petro-Perú está quebrada, tiene una deuda gigantesca. Es un barril sin fondo, está muerto y nadie lo quiere solucionar. El tema de las bombas fiscales se tiene que cortar, sino perdemos el grado de inversión y ya no tenemos tarjeta de crédito internacional. No entiendo la lógica de la gente que no se da cuenta de que lo que viene con Sánchez es terrible. Mira su equipo, sus vicepresidentas. Él fue ministro del Mincetur e hizo barbaridades. No tiene idea de nada, no lo pueden poner a gobernar. Y quiero hacer una advertencia a la gente joven, pues van a ser los más perjudicados: si gana Sánchez y viene todo el desastre económico, no van a tener a dónde ir. En la época de Castillo muchísima gente se fue a EE.UU. Se fueron miles. Ahora EE.UU. está completamente cerrado; Argentina y Chile también están cerrados; incluso Canadá. España tampoco es fácil, la mitad de los migrantes se van.

—Hay líderes de opinión que dicen que no nos dejemos asustar; que votar por Keiko es votar por tu bolsillo, y votar por Sánchez es votar por la democracia…

Son unos irresponsables. Hasta parecen enemigos del país porque están llevando a la gente al despeñadero. Es muy irresponsable, dime nombres…

—Rosa María Palacios, por ejemplo. Dice que Sánchez no va a poder hacer nada porque no tiene mayoría…

A ver. ¿Qué pasaría con su negocio de Laive o cómo le iría al estudio de abogados de su esposo, el señor Varillas, si gana Sánchez? Es muy irresponsable lo que está planteando. Aquí no hay medias tintas, porque lo que se vendría con Sánchez es muy fuerte. El Legislativo no es garantía porque el Ejecutivo tiene muchas palancas, ministerios, cargos, embajadas… hay mucho que repartir. No hay ninguna garantía de que haya un contrapeso en el Legislativo. El Ejecutivo tiene mucha fuerza. Sánchez va a controlar la Caja Fiscal y las Fuerzas Armadas. El Ejecutivo tiene todo el poder. Entonces, si alguien está diciendo que con Sánchez no pasaría nada, es un irresponsable o está mal de la cabeza.

—Los jóvenes a los que aludes no han vivido el gobierno de Velasco ni el terrorismo de los 80. Toda una generación…

Han vivido en un mundo mucho más fácil, más conectado y globalizado. Han tenido todo arreglado con la inteligencia artificial y con el celular. Han tenido un mundo que no vivimos nosotros. Lamentablemente, es una generación que no lee, que no se entera, que no escucha. Los muertos del terrorismo, el ajustón de Fujimori, ellos no han vivido todo eso, pero tienen que enterarse que lo que vendría con Sánchez es un infierno. Castillo nos mostró un poco lo que podía pasar. Deben haber escarmentado. No entiendo cómo en Puno votan masivamente por Castillo cuando tienen al lado a Bolivia, donde no hay combustible, no hay nada. Si ves que hay un millón de venezolanos en el país que están huyendo de ese modelo económico, ¿cómo pueden votar por Sánchez?