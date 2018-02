Aguinaga dice que Alberto Fujimori no busca salir del país A través de Twitter, ex congresista dio a conocer que condenado ex mandatario no ha iniciado trámite para obtener pasaporte

Como se recuerda, Alberto Fujimori fue indultado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) horas antes de la Noche Buena. (Foto: Reuters) Alberto Fujimori recibió el infulto humanitario de parte del presidente Pedro Pablo Kuczynski el 24 de diciembre del 2017. (Foto: Reuters) Reuters