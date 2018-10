Alejandra Aramayo sobre Fuerza Popular: “No renuncio, no me corro”

La congresista Alejandra Aramayo indicó que renunciará al partido Fuerza Popular cuando a su lideresa, Keiko Fujimori, se le compruebe de manera fehaciente el estar comprometida en las investigaciones que realiza el Ministerio Público

Durante su visita a Arequipa, Aramayo manifestó que su agrupación atraviesa por una crisis y espera que la reorganización genere un cambio. Consideró que lo primero que se debe cambiar son los asesores.

En esa línea, pidió contar con asesores que no distancien a la bancada del pueblo. Dijo también que le preocupa el pedido de prisión preventiva para Keiko Fujimori y que, a su juicio, la política se haya judicializado.

“Si fuera un tema civil de la señora Keiko, que se defienda ella. Pero a ella la comprometen en un ejercicio político y hablan de la construcción de un partido paralelo a una organización criminal. Me parece mal que mucha gente que se ha visto respaldada por ella ahora sean los primeros en salir del partido, en momentos de adversidad ¿Qué clase de gente convocó?”, se preguntó.

Aramayo agradeció a sus compañeros por elegirla y ratificarle la confianza como vocera alterna de su partido, no obstante permanecerá en ese cargo por unos días más. Planteó que uno de los congresistas que participó en la campaña electoral del 2011 asuma su lugar para que con mayores argumentos pueda hacer la defensa de los hechos que hoy se investigan.

“Lo que se investiga hoy son temas que se vieron en la campaña electoral del 2011, de la que yo no he sido parte. A mucha que gente que se menciona yo no conozco. No renuncio, no me pongo de costado, no me corro. Estaré en el partido hasta que se demuestre que se vulneran los principios o que la lideresa del partido esté comprometida de manera fehaciente en las investigaciones, (recién ahí) daré un paso al costado, porque tengo que cumplir con mi electorado”, apuntó.

Finalmente, la congresista Aramayo dijo estar dispuesta a colaborar con la fiscalía y a entregar su celular para que accedan a algún tipo de información. La parlamentaria llegó a Arequipa para sostener una mesa de trabajo para la implementación de un Centro de Investigación de Lupus en el Hospital Docente de la Universidad Nacional de San Agustín.