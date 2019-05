Alejandra Aramayo: proyecto sobre reelección presidencial "no es golpeador"

La congresista de Fuerza Popular Alejandra Aramayo, quien presentó un proyecto de ley que plantea cambios a la reelección presidencial y la cuestión de confianza, aseguró que su iniciativa no tiene el ánimo de confrontar a Martín Vizcarra o al Ejecutivo.

Según dijo, el proyecto va alineado con la posición del presidente Martín Vizcarra respecto a que el mandatario en ejercicio no puede presentarse a la reelección.

"No es discordante, no lo golpea y no tiene ánimo de confrontación. Va alineado, solo que aterriza mejor la idea [...] No es un proyecto golpeador, es un proyecto que recoge la preocupación del presidente Vizcarra", añadió a la prensa.

Alejandra Aramayo aseguró que las iniciativas que ha presentado el Ejecutivo sobre reforma política dejan una "ambigüedad" al señalar que un presidente en ejercicio podría renunciar al cargo.

"Lo que estamos haciendo es que, bajo ninguna modalidad, literalmente no podrá ser reelegido de manera inmediata el ciudadano que, bajo cualquier título, hubiera ejercido el cargo", comentó.

Aramayo criticó al primer ministro, Salvador del Solar, por haber cuestionado su proyecto de ley. "No nos pueden impedir que ejerzamos la función por la cual hemos sido elegidos", comentó.

El proyecto de Alejandra Aramayo plantea incorporar en el artículo 133 de la Constitución que el jefe del Gabinete solo pueda proponer la cuestión de confianza previo acuerdo del Consejo de Ministros.

Además, busca agregar que, si se rechaza la confianza, el primer ministro debe renunciar junto al resto del Gabinete, y que sus miembros no pueden volver a integrarlo por un año.

La iniciativa busca añadir este párrafo al artículo 112: “No podrá ser elegido presidente de la República, de manera inmediata, el ciudadano que bajo cualquier título hubiere ejercido la presidencia”.

En la exposición de motivos del proyecto se indica: “El vicepresidente de la República que ejerce el cargo de jefe del Estado, al estar sujeto a las mismas prerrogativas y facultades del presidente de la República, debe estar sujeto a las mismas prohibiciones de manera expresa. Esta disposición debe ser interpretada, además, con un alcance al presidente del Congreso de la República que por determinadas circunstancias puede asumir el cargo transicional de jefe del Estado tal como lo dispone el artículo 117 de la Constitución".