La congresista Alejandra Aramayo (Fuerza Popular) afirmó que los errores de su bancada han sido no tener “una agenda” y ser “absolutamente reactivos”, en alusión a los últimos problemas acontecidos dentro de su grupo parlamentario.

“Yo creo que [estuvo mal] no tener una agenda. No saber para dónde vamos, ser absolutamente reactivos. Yo creo que eso estuvo mal, pero creo que está peor cuando uno no sabe resaltar las cosas que hizo bien, identificar y cambiar las que hizo mal.”, dijo la congresista en entrevista a Canal N.

Aramayo agregó que actualmente no es parte de ningún chat por decisión personal, porque sus palabras podrían ser instrumento de una interpretación equivocada.

"Yo no estoy en ningún chat. Es una decisión absolutamente personal, porque ocurre que uno habla o escribe como habla. Entenderá, y a las pruebas me remito, que soy una mujer no solamente vehemente en mis argumentos, porque los creo con convicción y que pueden llevárselas a las interpretaciones más burdas", sostuvo.

Cabe recordar que la congresista Alejandra Aramayo fue participe de un chat de miembros de Fuerza Popular llamado "La Botica", donde se observa, entre otras, coordinaciones de la bancada sobre el debate de la denuncia constitucional contra el destituido juez supremo César Hinostroza, la madrugada del 28 de setiembre.

En ese chat, Aramayo expresó su malestar porque una intervención de su colega Mario Mantilla habría permitido que el oficialista Juan Sheput cambie su voto. “Ahora solos hemos blindado a Hinostroza”, escribió.

Tras ello, la congresista utilizó su cuenta de Twitter para manifestarse al respecto de lo evidenciado en el chat.

"Hay quienes argumentan en un sentido y votan en otro, no es mi caso. En otros diálogos mantengo que debe incorporarse el informe fiscal sino no había Crimen Organizado, (tema que fue subsanado en el pleno) hoy pretenden descontextualizar conversaciones con fines judiciales", refirió en aquella ocasión.