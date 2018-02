Alejandro Aguinaga: "Alberto Fujimori no tiene partido"

Alejandro Aguinaga es sin duda una de las personas más cercanas al indultado ex presidente Alberto Fujimori. Fue ministro de su segundo gobierno, es su médico personal y, a la vez, milita en el que representa —al menos por ahora— el único partido fujimorista: Fuerza Popular. Un partido que, según Aguinaga, vivía de "un Alberto Fujimori preso".

—¿Ya se puede hablar de dos tipos de ‘fujimorismo’?

Hay un solo ‘fujimorismo’. Que haya matices o corrientes internas es democrático. Que no las acepten es completamente tirano y antidemocrático.

—¿Cómo explica, entonces, el alejamiento de diez congresistas liderados por Kenji Fujimori de Fuerza Popular?

Justamente, por no aceptar que hay corrientes o matices. Estos deberían llevar a un debate interno para llegar a consensos. Pero, si no dialogas, si pones una posición rígida, estás yendo hacia una tiranía ‘staliniana’.

—¿Cuál puede ser el rol de estas dos corrientes fujimoristas ante un eventual nuevo pedido de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski?

Bueno, los acuerdos de vacancia nos han sorprendido a todos. El fujimorismo [Fuerza Popular] tiene una posición política de dialogar con la extrema izquierda, que siempre ha tenido como leitmotiv dispararle al fujimorismo. Es una situación contra natura, no es nuestra esencia. Pero, en fin, el diálogo ya se dio.

—¿Cree que Fuerza Popular debería apoyar este nuevo pedido de vacancia?

Las posiciones de vacancia son extremas. Desde la principal figura —el presidente de la República— hasta el más sencillo de los pobladores, todos tienen derecho a una presunción de inocencia, un debido proceso y a la carga de la prueba. Si te vas de frente a los extremos estás violando el debido proceso.

—Queda claro que la facción liderada por Kenji Fujimori votaría en contra de una vacancia. ¿Podríamos volver a ver un voto fraccionado en Fuerza Popular?

Soy médico, no pitonizo [ríe], aunque es evidente que hay situaciones que pueden darse. Pero, ¿cómo comienza esta situación con Kenji? Con el caso Sodalicio y la ley mordaza. Fueron señalados por él y generaron un apuñalamiento público innecesario, en el cual se metió también al presidente Alberto Fujimori y era el extremo de la ingratitud. Escuchamos de todo por fujimoristas, entre comillas, pero que se hacen elegir como tal diciendo que Fujimori se inscriba en el partido, que pactó con la corrupción o que no quieren conocerlo.

—¿Fuerza Popular es el partido de Alberto Fujimori?

Alberto Fujimori no tiene partido, no hace política. Fuerza Popular es la representación fujimorista, pero con quienes hasta hace muy poquito tiempo denostaban y lanzaban cualquier tipo de epítetos a su lideresa.

—¿El ex presidente nunca volverá a hacer política?

Me pidió que lo comunique: él no va a hacer vida política. En ningún momento. Va a estar tranquilo y luchando por su salud.

—¿Cuál es su estado de salud actual?

Como lo señala el acta de la Junta Médica [que evaluó su situación de cara al indulto], tiene una serie de patologías. La más grave es la fibrilación auricular, que en dos oportunidades lo tuvo al borde de la muerte. Y tiene seis intervenciones por el cáncer la lengua.

—La defensa jurídica del Estado, en la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), enfatizó que el cáncer no es la enfermedad más grave. ¿La única forma de evitar un riesgo de muerte era el indulto humanitario?

Sí, claro. Y reitero: el indulto humanitario es una facultad presidencial. Pero su situación sanitaria es como se ha señalado.

—Si la Corte IDH solicitara, en algún momento, un peritaje a los informes médicos, ¿estarían dispuestos a acatarlo?

En la historia clínica están plasmadas todas las evoluciones y los tratamientos. Eso está en el expediente enviado a la Corte IDH. Lo que pasa es que en el caso de Fujimori siempre reaccionan así. Hay una serie de indultos que se dan por hernias inguinales. ¿Por qué en esos casos no intervino la Corte IDH? Esta corte, que está completamente desacreditada por las acciones que ha tomado, se está extralimitando.

—Entonces, ¿no estarían dispuestos a acatar un peritaje?

No digo que no estaría dispuesto pero, ¿por qué a él sí y a otros no?

—¿Cree que Fuerza Popular defendió lo suficiente el indulto de Alberto Fujimori?

Dos comunicados muestran que estaban en contra. En uno señalan que no era oportuno y, en otro, que no era la forma. ¿Cuál es el momento oportuno para tu libertad? El inmediato.

—¿Por qué cree que Fuerza Popular no defiende el indulto de forma activa?

Porque viven del martirologio. Es decir, de un Alberto Fujimori preso más de 12 años. Con él libre, su campo de acción se acorta.

—Después de la salida de los diez congresistas liderados por Kenji Fujimori, ¿Fuerza Popular es más o menos ‘albertista’ que antes?

Lo que pasa es que estos ‘Avengers’ que conocemos sí tienen una identificación clara con el fujimorismo. Y el fujimorismo, por más que pretendan negarlo, existe porque ha existido Alberto Fujimori como presidente. Muchos de los que vienen mostrando liderazgo en Fuerza Popular no tienen una extracción fujimorista, sino de otros partidos.



