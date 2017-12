Alejandro Aguinaga, médico de cabecera de Alberto Fujimori, afirmó que el hecho que exista una “coincidencia” respecto a las fechas del pedido vacancia presidencial no implica que el indulto haya sido el resultado de un canje, y recordó que quien puso en agenda el tema muchos meses antes fue Pedro Pablo Kuczynski (PPK).



“[Fue] el presidente Kuczynski hace seis meses quien puso nuevamente en agenda el tema del indulto. El presidente Fujimori, mucho antes de que se vea este tema que complicaba a PPK, había presentado la solicitud de indulto, entonces, que haya una suerte de coincidencia con las fechas no quiere decir que haya un canje”, señaló.



En esa misma línea, el también ex congresista consideró que las abstenciones de 10 parlamentarios de Fuerza Popular en la votación de la vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) deben entenderse en el marco de la libertad de expresión de la que goza cada legislador.



“Los congresistas no tienen mandato imperativo, tienen libertad de expresión en cuanto a su función, y todos tenemos inherente la libertad de expresión, entonces, cada quien con su consciencia y cada quien con su posición”, expresó.



Asimismo, Aguinaga dijo no querer hacer más declaraciones de tipo político y evidenció su alegría ante la libertad del ex presidente Alberto Fujimori.



“Yo ya no quiero hacer ningún juicio de valor contra nadie, no quiero hacer ningún tipo de declaración política […] he expresado lo que sentimos los fujimoristas cuando por fin se hace realidad lo que estás escuchando: ¡Chino Libertad!”, declaró ante los cánticos de simpatizantes fujimoristas.



Como se recuerda, el mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK) le otorgó un indulto humanitario al condenado ex presidente Alberto Fujimori, luego de que una junta médica recomendara su liberación por “una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable”.

