El congresista Alejandro Aguinaga, quien ha sido propuesto por Fuerza Popular para presidir la Comisión de Fiscalización del Parlamento, consideró que la investigación sobre los días que el presidente Pedro Castillo despachó fuera de Palacio de Gobierno debe recaer en su grupo de trabajo. Agregó que abrirán pesquisas sobre la compra de pruebas rápidas y la instalación de hospitales temporales en la administración de Martín Vizcarra.

Aguinaga, en entrevista con El Comercio, también responde a los cuestionamientos a su persona por el “vacunagate” y el juicio de esterilizaciones forzadas. “Los resultados son aceptables, yo no desdeño la vacuna [de Sinopharm]”, subrayó.

— ¿Quién propuso su nombre para dirigir la Comisión de Fiscalización? ¿En la decisión tuvo peso la palabra de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular?

A ver, tengo entendido que ha sido una decisión unánime de la bancada. Yo por esta situación de que he dado algunos testimonios en el proceso de ella [Keiko Fujimori] y en cumplimiento a las restricciones judiciales que le han impuesto, no he participado. Y generalmente, la Comisión de Fiscalización pasa a la primera minoría de la oposición, salvo en la administración de Ollanta Humala (2011-2016). Entonces, la bancada hizo el análisis correspondiente sobre los perfiles, me propusieron y hubo una votación unánime.

— ¿Y el expresidente Alberto Fujimori tuvo alguna injerencia?

No, ninguna, yo lo he visitado el sábado pasado y no hemos conversado ni de comisiones ni de política. Simplemente, hemos estado viendo su situación de salud, porque últimamente está dependiendo del oxígeno, sobre todo al término de la tarde y el comienzo de la noche. Lo he visitado, pero no hemos abordado ningún tema de las comisiones ni tampoco políticos.

— ¿Cuáles serán los ejes de la agenda de la Comisión de Fiscalización bajo la dirección del fujimorismo?

En primer lugar, tenemos que pasar la ratificación del pleno. Luego tenemos que recibir la comisión y ver en qué situación están los ejes temáticos que se han venido investigando. En cuanto a lo que veremos, evidentemente el primer tema son las compras durante la pandemia, que incluye la adquisición de las pruebas rápidas, por decretó se destinaron S/106 millones. Se debió usar pruebas moleculares, como lo señaló alguien del fujimorismo, que fue Bustamante.

También apuntamos a fiscalizar la instalación de los hospitales temporales, así como la negativa a recibir oxígeno de la empresa privada. Hubo un contrato con una universidad por plantas de oxígeno que nunca se cumplió.

— La parlamentaria Patricia Chirinos ha presentado una moción para que se cree una comisión que investigue las presuntas irregularidades en los primeros días del gobierno de Pedro Castillo, referido al principio de transparencia. ¿Esto, no debería asumirlo la Comisión de Fiscalización?

Definitivamente, sí, conversaré con la congresista, le corresponde a la Comisión de Fiscalización, porque si vas a investigar cinco días de gestión, no están investigando un proceso largo. Definitivamente [nosotros tenemos que asumirlo]. Y de otro lado, en el norte, de donde yo vengo, están los contratos de gobierno a gobierno, a través de los cuales se han adjudicado obras para la reconstrucción con cambios, pero si te das una vuelta por el norte, se siente un abandono. ¿Qué es lo que está pasando acá?

— ¿Una de las líneas de investigación de su grupo de trabajo será el caso “Los Dinámicos del Centro”, en el que estaría implicado el exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón?

Cuando las investigaciones están en el órgano jurisdiccional, yo creo que no vale la pena sobreponer investigaciones, porque duplicamos esfuerzos innecesariamente. Lo que sí tendríamos que consultar o ver es en qué situación está todo. La reacción de la fiscalía ha sido un poco tardía, han esperado pacientemente a que pase el proceso electoral, porque si esto se hubiera realizado antes del proceso electoral, evidentemente no hubieran podido ni postular.

— El Ministerio Público ha abierto una investigación por presunto lavado de activos contra el primer ministro, Guido Bellido…

Nosotros no superpondremos investigaciones, pero sí consultaremos a los órganos jurisdiccionales cómo se van desarrollando las investigaciones. Evidentemente, hemos escuchado los audios que ustedes han publicado, ya no solamente hay un cuestionamiento, hay serias evidencias de malos manejos, y estas situaciones de estar extrayendo dinero del erario nacional, lo cual lo convierte en peculado.

— En la última campaña, Keiko Fujimori reconoció que la actitud de Fuerza Popular fue “confrontacional” en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cómo será la dinámica frente a la administración Castillo? ¿Pueden garantizar que la Comisión de Fiscalización no será usada para la obstrucción?

Definitivamente [no], estás conversando con una persona seria y profesional, no voy a ser obstruccionista [al gobierno], los temas que te he señalado son los que han acontecido, que se sustentan en la realidad. No vamos a ser obstruccionistas, pero sí seremos un dique de contención para que se respete la independencia de poderes y la Constitución. Así también lo ha dicho la presidenta de nuestro partido.

— ¿Bajo qué lógica se llamará a los ministros de Estado y otras autoridades a su grupo de trabajo?

La lógica que tiene que ver con el desarrollo de su actividad sectorial, pero no dejo de reconocer que las comisiones sectoriales también desarrollan fiscalización, lo que pasa es que se cree que solamente la Comisión de Fiscalización es la que fiscaliza, pero una de las labores que tienen todos los congresistas es la fiscalización, además, de legislar y representar. También nombrar a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional y al defensor del Pueblo.

— En su último pronunciamiento público, Fujimori Higuchi refirió que Fuerza Popular pondrá “en marcha una gran defensa democrática”. ¿Concretamente, qué acción implica esto desde el Congreso?

A través del respeto irrestricto a la independencia de poderes, el Poder Legislativo tiene sus funciones que están claramente establecidas en la Constitución. Por ello, hablamos de respeto a la Carta Magna y a la separación de poderes.

El Ministerio Público acusa a Aguinaga de ser autor mediato "de daños contra la vida y la salud, lesiones graves y violaciones graves de los derechos humanos” contra mujeres quirúrgicamente esterilizadas entre 1996 y el 2000. (Foto: Leandro Britto | El Comercio)

— Usted estuvo implicado en el “vacunagate” y afronta un juicio por las esterilizaciones forzadas durante el decenio fujimorista. ¿Esto no le resta credibilidad para liderar la Comisión de Fiscalización?

En absoluto, yo soy un profesional, revisa la formación y la experiencia política que tengo. Estos dos casos son un invento. Sobre las esterilizaciones, nadie dice que tengo ocho archivamientos, que una acusación constitucional [en mi contra] fue enviada al archivo por unanimidad y no teníamos congresistas. Y luego la pesquisa pasó a la Fiscalía de la Nación y también se archivó tras cuatro años. Ahora han puesto una acusación por autoría mediata, nadie dice nada que este tema tiene 21 años, debe ser algo inédito, porque se reabre [cada cierto tiempo]. Aquí no hay nada. El Perú realizó un programa de planificación familiar con todos los métodos, no solamente, como lo han satanizado, con la esterilización. El método quirúrgico solo fue el 4% de más de 5.9 millones de parejas protegidas en ese período.

— ¿Pero usted sí reconoce que hubo casos de esterilizaciones forzadas?

Por supuesto, la Defensoría del Pueblo, en una investigación que hizo hasta el 2002, encontró 61 casos de personas [esterilizadas] sin consentimiento, de los cuales 25 pertenecían a la administración de Toledo, pero naturalmente como se criminalizó a todas las gestiones de los ministros de Fujimori, vivimos esta suerte de vía crucis.

Sobre el “vacunagate”, aquí hay dos escenarios, y uno es dentro del ensayo clínico, que fue una investigación con fondos privados y nada del Estado, por eso a mí no me meten en ninguna denuncia. Dentro del ensayo, están los 12 mil voluntarios, el equipo de investigadores y el tercer componente son los consultores, entre ellos estoy yo por un tema de salud pública. La universidad ha acreditado mi condición de consultor. Yo desconocía que altos funcionarios se habían vacunado. Yo no he sido ni alto funcionario del Estado ni he estado en la administración pública. Ni el MINSA ni el Colegio Médico me involucran. Y cuando nos vacunan, la universidad pidió una autorización al INS.

— Según el informe Carbone usted figura como “consultor” en el ensayo de la vacuna de Sinopharm. ¿Qué fue lo que exactamente hizo en el estudio?

Mira, yo tengo mis informes ahí, son completamente confidenciales, porque involucran situaciones de salud de algunas personas que tuvieron determinadas complicaciones [tras recibir las dosis] y tuve una actividad muy fuerte…

— No le he pedido que me dé el nombre de los pacientes, pero sí que detalle qué hizo en el estudio.

Te lo estoy diciendo, hubo gente que se complicó, había discusiones sobre qué pasa con determinado caso. Y después me preguntaban sobre temas de salud pública, porque el programa de vacunación del gobierno en el que fui ministro de Salud fue premiado por las Naciones Unidas por las amplias coberturas que tuvo y que permitieron erradicar del país la poliomielitis.

— El dueño del Chifa Royal también figura como “consultor”. Y Carbone dijo a El Comercio que la Universidad Peruana Cayetano Heredia debía informar y demostrar con pruebas su rol en los estudios…

Yo desconozco [la situación de la persona que menciona]. La persona que estuvo dirigiendo a mi equipo de investigación ni siquiera ha sido suspendida ni nada […] A mí, me consultaban por determinadas situaciones que se producían, y cómo se manejaron los programas de vacunación en el Perú.

— Keiko Fujimori criticó que usted haya la vacuna para su esposa. Incluso, dijo que fue una “gran falta de empatía” frente a la población. ¿No fue un error? ¿Puede hacer alguna autocrítica?

No, porque se pidió autorización para [las personas] próximas, estábamos solos en casa, y el hecho de ir y venir y tener que cambiarme implicaba un riesgo y se autorizó la vacunación de los próximos [a los consultores] con dosis experimentales, aquí no se ha usado las vacunas que compró el Estado. Esta fue una investigación con fondos privados y quiero recalcarlo, tal es así que cuando se le pregunta al doctor Carbone, dijo que no se podían usar estas dosis para la primera línea, y que las que sobraban se tenían que destruir.

— ¿Usted conversó con Fujimori Higuchi después de su cuestionamiento? ¿Qué pensó en ese momento?

[Que] Está bien, pidió que se investigue, hizo lo correcto, uno puede tener sus opiniones, pero la investigación te lleva a la luz.

— Usted recibió la vacuna de Sinopharm. ¿Ha tenido alguna complicación con el COVID-19 tras su inoculación? ¿Es “agua destilada”, como la calificó su colega de bancada Ernesto Bustamante?

Yo no entro en controversia con colegas a los que respeto mucho profesionalmente…

— Pero usted no se ha contagiado de COVID-19 tras haberse vacunado...

No, no he tenido complicaciones, pero sí, mis niveles de anticuerpos están bajos. Sí, me he hecho [un estudio].

— ¿Solo se puso la vacuna de Sinopharm o accedió a otra?

No, ya para qué, ni siquiera cuando me tocaba me he vacunado, para qué ejecutas algo si luego te satanizan, prefiero esperar otro momento y ponerme la vacuna.

— ¿Entonces, la vacuna china sí lo ha protegido? Han pasado varios meses desde que se inoculó y no se ha contagiado.

A ver, la vacuna tiene un poco más de 55% en cuanto a prevención. Es decir, de cada dos personas, una se puede contagiar. Luego, ante la posibilidad de morir de COVID-19, como lo ha explicado la universidad, ahí tiene el 94% de efectividad.

— ¿Desde su experiencia, es una vacuna que sí sirve?

Al jefe de la investigación le dio el COVID-19, no tiene el 100% de cobertura de prevención, pero ninguna lo tiene. La viruela se erradica con una vacuna que tenía el 50% de efectividad, siempre ayudan.

— Entiendo que siempre hay un riesgo de contagio, ¿la vacuna de Sinopharm sirve?

Los resultados son aceptables, yo no desdeño la vacuna [de Sinopharm] . Me reafirmo en mi posición que dentro las acciones colectivas, la recuperación de salud de una persona redunda en un bien colectivo. Si yo vacuno a la gente evitó que se desarrollen epidemias. Si curo a un tuberculoso demostrado, evitó que contagie a 10 personas.

— Y si en el futuro surge una investigación relacionada a la vacuna de Sinopharm, ¿usted se inhibirá?

Mira, las investigaciones científicas no las hace el Congreso, las hace las entidades correspondientes…

— No me refería a una investigación científica, sino de corte político, como la que realizó el Congreso anterior al expresidente Vizcarra por el “vacunagate” …

Yo no he participado en ningún “vacunagate”, eso quiero reafirmarlo de manera clara y contundente, yo participé en una investigación dentro de la universidad, yo no le robado la vacuna a nadie, ni he cogido vacunas del erario nacional.

— Usted ha referido que fue parte de un estudio que implicó a Sinopharm. ¿En una investigación sobre la adquisición de las vacunas chinas, no debería inhibirse?

Si hay una investigación sobre la adquisición, bueno no tendría problemas en analizarlo y tomar una decisión que sea conveniente para el proceso de investigación.

— ¿Cómo avizora la relación del Congreso con el Ejecutivo? ¿La designación de Bellido en la PCM ha sido una provocación al Parlamento?

En realidad, la nominación de ministros con serios cuestionamientos es una suerte de afrenta no solo al Parlamento, sino al país. No puedes poner a un guerrillero, que tiene acusaciones de asesinatos a dirigir las relaciones exteriores del país; tampoco puede poner a un sargento que le dieron de baja en la Policía a dirigir el sector Defensa, estas situaciones no tienen pues una sincronización adecuada, dentro de lo que se quiere para la conducción de un sector.

