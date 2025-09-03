El congresista Alejandro Cavero (Avanza País) cuestionó la exigencia de mayor presupuesto demandado para el Ministerio Público y aseguró que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, deberá acudir al Parlamento para explicar el destino de los recursos que solicita su institución.

“Yo creo que la fiscal (Delia Espinoza) tiene que venir al Congreso como todos los demás jefes de pliegos presupuestales a decirnos en qué va a gastar el presupuesto y será el Congreso el que decida si se lo da o no. Si efectivamente lo usará para capturar organizaciones criminales o seguir persiguiendo a los enemigos políticos como ha venido haciendo en los últimos años el Ministerio Público”, dijo.

Como se recuerda, la Junta de Fiscales Supremos alertó que el Ejecutivo, presidido por Dina Boluarte, planea asignarles un presupuesto menor al de 2024, pese a que el monto otorgado ese año ya resultaba insuficiente.

Este año, el Ministerio Público cuenta con una partida de 2.921 millones de soles, pero la ley de presupuesto presentado por el Ejecutivo recientemente proyecta concederle 2.870 millones de soles para el 2026. Se trata de 50 millones de soles menos, en un momento en el que la criminalidad crece exponencialmente sin que el Legislativo y el Ejecutivo la hagan frente eficazmente.

Reforma del sistema de justicia

Alejandro Cavero recordó que en el Congreso funciona una Comisión de reforma del sistema de justicia, presidida por la parlamentaria María del Carmen Alva, que próximamente presentará proyectos de reforma.

En esa línea, Cavero expresó sus dudas sobre el rol del Ejecutivo en este proceso.

“A mí no me parece que el señor Santivañez sea la persona más idónea para liderar el proceso de reforma de justicia desde el Ejecutivo. Tendrán sus posiciones, seguramente vendrán a darlas al Congreso, pero creo que el Parlamento debe trabajar sobre todo con la propuesta de la comisión de reforma”, señaló.

Junta de Fiscales Supremos

“El Congreso decide”

El congresista remarcó que tanto el presupuesto como las reformas son competencia del Legislativo.

“Ellos pueden proponer lo que quieran, pero el presupuesto lo decide el Congreso y la reforma la decide el Congreso. El Ejecutivo tendrá su posición, presentará su proyecto, se discutirá y se aprobará aquí, porque aquí se reforma la Constitución y se hacen las leyes”, agregó.

Finalmente, Cavero insistió en que la fiscal Espinoza debe sustentar públicamente el uso de los recursos que solicita su institución.