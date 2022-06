El congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, respaldó las conclusiones de su informe final, el cual recomienda mandar al archivo la denuncia constitucional contra el expresidente Manuel Merino, por las muertes de Inti Sotelo Camargo y Bryan Pintado Sánchez, ocurridas en noviembre del 2020.

MIRA AQUÍ | Manuel Merino: Alejandro Cavero presenta informe que recomienda archivar denuncia por muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado

“Respaldo lo que he encontrado en mi informe. Hasta el día de hoy no se ha determinado quién disparó. Lamento muchísimo y me solidarizo con su familia (de Inti y Bryan). Entiendo la frustración de la familia, porque hasta el día de hoy no encuentra al responsable”, aseveró

En esa línea, explicó que las armas usadas por la policía no pueden disparar el tipo de perdigón que acabó con la vida de los jóvenes, el cual era de plomo. Precisó, sin embargo, que el informe sí da cuenta de excesos de la policía en el uso de armas no letales.

“Inti y Bryan fallecieron por perdigones de plomo. La Policía utiliza perdigones de goma, así está registrada en todas las diligencias que hizo el Ministerio Público”, expresó.

Cabe indicar que si la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales avala el informe, el Ministerio Público no podría avanzar hasta el final de la investigación contra Merino y los ahora exministros, quienes tienen el beneficio del antejuicio. El 4 de octubre del 2021, la entonces fiscal de la Nación presentó la denuncia por los presuntos delitos de homicidio y lesiones graves y leves.

¿Qué dice el informe?

El informe de Cavero desestima los argumentos esgrimidos en la denuncia del Ministerio Público contra Merino y sus exministros.

“Al no existir evidencia concluyente del uso de perdigones de plomo por parte de la Policía Nacional del Perú y corroborarse que esos elementos causaron la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado, no podría imputarse a los señores Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez la comisión impropia de delito de homicidio”, señala el informe de Cavero al que accedió El Comercio.