El tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante (Renovación Popular) se pronunció sobre las declaraciones del parlamentario Pasión Dávila (Bloque Magisterial), quien dijo que no descartan presentar una moción de censura contra la Mesa Directiva.

Muñante explicó que la decisión de suspender el pleno de este miércoles se debe al cambio de opinión de la congresista Adriana Tudela (Avanza País), quien retiró la reconsideración de votación de la moción de censura al ministro del Interior, Willy Huerta, el cual era el último tema en agenda.

“No podíamos dejar sin efecto un pedido legítimo que hace una congresista utilizando los mecanismos que nuestro reglamento establece. Esta misma congresista el día de hoy ha solicitado dejar sin efecto su pedido y si la misma congresista que presenta dice: ‘ya no’, nosotros no podemos insistir sobre algo que ha sido materia de un pedido”, manifestó a los medios.

En ese sentido, el legislador indicó que la suspensión de la sesión plenaria no es responsabilidad de la Mesa Directiva del Poder Legislativo y solo es un cumplimiento del Reglamento del Congreso.

“Entonces tenemos que suspender el pleno, eso no es responsabilidad de la Mesa Directiva, esto es más bien cumplimiento estricto del reglamento. Mal haríamos nosotros de no hacer caso a un pedido de reconsideración y mal haríamos de no dejar sin efecto una sesión cuyo pedido ya ha sido retirado. No veo por donde exista una responsabilidad de la Mesa Directiva”, sostuvo.

Asimismo, Alejandro Muñante exhortó a Pasión Dávila, del Bloque Magisterial, y a los otros parlamentarios que plantean censurar a la Mesa Directiva, a revisar las reglas si la decisión fue bien fundamentada o no.

Previamente, Dávila indicó que él y otros legisladores están evaluando presentar una moción de censura en contra de la Mesa Directiva, pues la convocatoria al pleno de este miércoles coincidió con la semana de representación.

“No se descarta la censura a la Mesa Directiva, está pendiente porque hay formas democráticas que tenemos que utilizar para que todos nosotros podamos corregirnos (…) Estamos evaluando desde estos momentos y en su oportunidad ya diremos que vamos a tomar la decisión”, expresó a la prensa.