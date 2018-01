El flamante titular de Cultura, Alejandro Neyra, afirmó que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) decidió indultar a Alberto Fujimori porque eso era para él lo mejor en ese determinado momento.



“[El presidente] ha tomado la decisión [el indulto] que le correspondía en ese momento, lo que creyó mejor para que el Estado siga adelante, lo mejor para la reconciliación, y sobre la base de eso hay que trabajar”, señaló el ministro en una entrevista al diario “La República”.



En esa misma línea, Neyra dijo que un indulto como el otorgado al ex presidente Alberto Fujimori iba a ser siempre político y que, en suma, se trata de una prerrogativa presidencial de la cual el presidente hizo uso.



“El indulto es una prerrogativa del presidente. Es una prerrogativa constitucional. El indulto va a ser siempre político. Eso lo han dicho varios magistrados, jueces, abogados”, expresó.



De igual manera, el ministro consideró que para empezar a producir una reconciliación y llegar a consensos debemos escapar de los temas coyunturales y establecer metas de carácter nacional.



“Así como estamos en ‘modo Papa’, creo que deberíamos estar también en ‘modo bicentenario’. Si de verdad queremos pensar en lo mejor para el país, hay que mirar esta fecha tan cercana y con ello fijarnos metas nacionales. Hay que salir de la coyuntura”, comentó Neyra para El Comercio.



Finalmente, el también ex director de la Biblioteca Nacional aseveró que, “más allá” del indulto al ex presidente Fujimori, él integra un Gabinete que mira hacia adelante y no se cuestiona por los hechos que ya se sucedieron.



“Más allá del tema del indulto, formo ahora parte de un Gabinete en el cual continuaré con las cosas que han ido bien. Desde que asumí el cargo, miro para adelante. No me pregunto por los hechos políticos que ya ocurrieron”, indicó.

MÁS EN POLÍTICA...