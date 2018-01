El ministro de Cultura, Alejandro Neyra, reveló esta mañana que sabía que el hecho de aceptar el cargo tras la renuncia de Salvador del Solar por el indulto humanitario otorgado al ex presidente Alberto Fujimori le iba a costar severas críticas de diversos escritores e intelectuales.



“Por supuesto tenía claro que cuando iba asumir ese puesto me iba a caer, de todas maneras de parte de mis propios amigos, por suerte creo que la mayoría de gente entiende que yo soy servidor público, para mí ocupar la función de ministro es un honor, una responsabilidad”, señaló en declaraciones a RPP.



En esa misma línea, Neyra aseveró que como diplomático de carrera entiende la función pública de una manera distinta y agradeció públicamente a quienes han respaldado su nombramiento y han sido criticados por ello.



“Ser ministro es un cargo más de todos los que me ha tocado tener […] digamos que en la diplomacia entendemos lo que es la función pública y lo que es servir al Estado, eso es lo que a mí me toca, eso es lo que he intentado explicarle a mis amigos también”, expresó.



“Si bien es cierto que varios de ellos han dicho que Alejandro Neyra es una buena opción para Cultura, lo cual yo agradezco públicamente, también les ha caído por eso”, agregó.



Finalmente, Neyra dijo que comprende y respeta las críticas en su contra, puesto que cada ciudadano puede opinar libremente sobre las distintas decisiones políticas que se dan en nuestro país.



“Yo respeto plenamente las críticas, y también las entiendo, cada quien tiene la posibilidad de decir lo que le parece respecto a las decisiones políticas que se toman en el país”, precisó.

