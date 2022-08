El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas, dijo que el Congreso tiene la obligación de escuchar al Gobierno y a los ministros que forman parte del Gabinete en lugar de querer escoger los funcionarios que nombra el presidente Pedro Castillo.

“El consenso lo venimos buscando desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué buscan cuando hablan de ministros independientes? Otro caballo de Troya”, manifestó en declaraciones a TV Perú.

“El Congreso de la República está también en la obligación de escuchar al Poder Ejecutivo en virtud a los ministros que estén formando parte de la cartera ministerial. No tienen por qué escoger con qué ministro sí podrían conversar, con qué premier podrían o no conversar”, agregó.

Salas, quien dejó el cargo de ministro de Cultura para asumir el sector Trabajo durante la recomposición del Gabinete de Aníbal Torres el viernes 5 de agosto, también cuestionó a la presidenta del Poder Legislativo, Lady Camones, por haber hablado de la renuncia de Castillo Terrones.

“¿Cuál es la agenda del Congreso para con el Ejecutivo todos los días, de algunos congresistas? Vacancia, suspensión, acusaciones constitucionales contra el presidente, contra la vicepresidenta (Dina Boluarte). Ver cómo primero sale la vicepresidenta y después el presidente”, advirtió el ministro.

En ese sentido, aseguró que el presidente Pedro Castillo ha dado la tarea a todos los ministros de ser “voceros políticos” que generen entendimientos, no solo con el Parlamento, sino con todas las instituciones.

Critican ratificación de Aníbal Torres

El 5 de agosto, Pedro Castillo confirmó que no había aceptado la renuncia de Aníbal Torres al cargo de primer ministro, con lo que lo ratificó en el cargo y procedió a tomar juramento al resto del Gabinete, donde se llevaron a cabo seis cambios en los 19 ministerios.

Esto, para legisladores como Jorge Montoya, Norma Yarrow y Edward Málaga, es una demostración que el Ejecutivo no tiene cuadros y que Pedro Castillo debería renunciar al cargo.

“Creo que los congresistas, en general, que estábamos viendo esto ya tomen una decisión de sacar al presidente Pedro Castillo y vacarlo de una vez... Yo me pregunto si alguna vez el señor Alejandro Salas estuvo en algún ministerio o simplemente fue el vocero de un presidente que no puede hablar a la prensa. No ha hecho nada en el Mincul y ahora va a seguir siendo el ventrílocuo del presidente en una cartera difícil”, señaló Yarrow.