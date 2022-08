El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas, se pronunció contra los medios de comunicación y cuestionó que a los miembros del Ejecutivo no se les realice entrevistas “tan cómodas” como las que se haría con las personas que tienen un discurso en contra el Gobierno.

Durante su participación en la sesión del Pleno del Congreso de este jueves, Salas Zegarra señaló que los ministros no se ponen frente a un periodista en las entrevistas que brindan, sino frente a un debate político con alguien que tiene una línea de pensamiento establecida.

“A nosotros nos invitan los medios de comunicación y nos gustaría tener entrevistas tan cómodas como se les hace a aquellos que están en contra del Gobierno. No nos ponemos necesariamente al frente de un periodista, nos ponemos al frente de un debate político con un periodista que ya tiene una línea política. Si la libertad involucra que se nos escuche, pues como portavoces del Gobierno vamos a ir, así no les guste a muchos lo que manifestamos”, enfatizó.

En otro momento, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) aseveró que el presidente ha sido escogido para representar a todos los peruanos y se debe respetar la institucionalidad.

“Nos guste o nos guste el presidente de la República es el presidente de los 30 millones de peruanos, de aquellos que están de acuerdo y de aquellos que no están de acuerdo y creo que la democracia significa respetar la institucionalidad. Dejemos que la justicia haga su trabajo, como siempre se ha dado en todos los gobiernos, pero pongámonos de acuerdo para trabajar en una agenda en común”, puntualizó.

Declaraciones de Alejandro Salas en el Congreso

Asimismo, el Alejandro Salas hizo un llamado al Congreso a no tener más actos de violencia política. En ese sentido, recordó que el último 28 de julio, los parlamentarios abuchearon al presidente Pedro Castillo y no le dejaron terminar su mensaje a la Nación.

“De parte del Poder Ejecutivo, la absoluta voluntad para trabajar juntos, de parte del Poder Ejecutivo una vez más consenso, no más actos de violencia, la violencia política no es buena. Sufrimos un acto de violencia política el día del mensaje a la Nación, no se le dejo al presidente terminar su mensaje”, dijo.