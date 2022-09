El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas, se pronunció respecto al viaje de un supuesto sobrino del jefe de Estado, Pedro Castillo, identificado como “Lay Vásquez Castillo”, en el avión presidencial.

El integrante del gabinete ministerial aseveró que este caso merece que también sea investigado por el lado del Gobierno, pues recordó que el mandatario ya negó esto. Por ello, dejó entrever que podría haber alguna clase de manipulación en la información difundida.

“Esta es una información que por supuesto merece investigación y merece investigación por los dos lados. El presidente de la República ya la ha negado, entonces, al haberla negado, ya tiene absoluta seguridad de que esto no es verdad. Si no es verdad, hay dos contextos: o alguien está manipulando la información o esa información no existe”, declaró en diálogo con Canal N.

En ese sentido, Salas Zegarra consideró que las acusaciones son absurdas porque en caso hubiera viajado Fray Vásquez Castillo, sobrino de Castillo Terrones, en el avión presidencial le hubieran colocado un nombre diferente en el registro.

“No se trata solo de un registro. Cuando una persona va a un aeropuerto o a un grupo de embarque hay cámaras. No solamente se advierte el embarque de la persona. Al ver este registro yo lo veo hasta absurdo. Pongámonos en el supuesto que sea verdad, no hubieran puesto ese nombre, hubieran puesto cualquier otro nombre. Yo sí creo que, de alguna u otra manera, debe investigarse”, aseveró.

Declaraciones de Alejandro Salas

La denuncia

El Centro Liber, proyecto del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), informó que el pasado 23 de junio un sobrino del presidente Pedro Castillo, identificado como “Lay Vásquez Castillo”, viajó en el avión presidencial hacia la ciudad de Chiclayo, en el norte del país. Según detalló, esta persona sería en realidad el prófugo familiar del jefe de Estado, Fray Vásquez Castillo.

El medio tuvo acceso al manifiesto de pasajeros que abordaron el avión C27J, con matrícula FAP 328, operado por la Fuerza Aérea del Perú el 23 de junio. En esta relación se registra el nombre y apellido, el cargo, así como el documento nacional de identidad de aquellas personas autorizadas por el Despacho Presidencial para acudir en la comitiva junto al mandatario.