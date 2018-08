Alejandro Silva: El señor Chávarry muestra poco apego a la verdad

El abogado Alejandro Silva, ex gerente de coordinación administrativa del Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados del Ministerio Público, rechazó las declaraciones del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, quien lo acusó de haber sido asesor de imagen de la ex alcaldesa Susana Villarán y haber promovido una campaña en su contra.

-El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, ha realizado diversas afirmaciones sobre usted. Sobre todo, respecto a su vínculo con la ex alcaldesa Susana Villarán y sobre sus actividades al interior del Ministerio Público...

Eso es falso, eso es una muestra del poco apego a la verdad que el señor Chávarry tiene y que es bueno que la población tome nota y dos porque soy una persona que solo tiene su reputación.

-¿Usted ha tomado decisiones en el caso Lava Jato?

El señor Chávarry dice que casi casi la investigación no avanzó por mi culpa, entonces lo emplazo a que lo demuestre. Lo emplazo que demuestre con un elemento objetivo una injerencia que yo supuestamente he tenido en el caso Lava Jato. El señor Chávarry, en afán de salvarse de sus responsabilidades, embarra a quien, en principio, no tenemos que ver con las situaciones que él ha señalado.

-Pero, ¿usted trabajó como asesor mediático o responsable de imagen de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán?

Esa gestión me convocó para hacerme cargo de un problema muy concreto que fue el problema de la accidentalidad vial en Lima y ese fue mi trabajo. Yo fui responsable de asistir a las víctimas de accidentes. No he tenido nada que ver con la asesoría de la que se habla y no he sido parte de su partido.

-El señor Chávarry ha indicado que fue él quien tomó la decisión de rescindir su contrato en el Ministerio Público...

Eso es otra absoluta falsedad. Ese señor nunca tomó una decisión sobre mí. Yo presenté mi renuncia el 17 de julio y me la aceptaron en la gestión del doctor Pablo Sánchez, el 18 de julio y tengo mi renuncia y la resolución para demostrarlo.

-Se ha dicho que usted fue la persona que realizó una contra campaña para que el señor Chávarry no asuma como fiscal ¿Usted se reunió con periodistas para ello?

La elección del señor Chávarry era un acuerdo tomado con antelación por la Junta de Fiscales Supremos. Ahora, que el señor Chávarry me demuestre una sola redacción a la que yo haya ido con ese discurso. No le pido más, solo una. No es verdad lo que dice.

-¿Pero se ha reunido usted con los medios de prensa?

Es cierto que yo asumí la defensa del Ministerio Público y de [Pablo] Sánchez Velarde, de cara a la acusación constitucional ante el Congreso y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).En ese marco sí tuve reuniones formales con periodistas, que fueron abiertas para explicar y dejar sentada la posición del Ministerio Público, lo demás es una falta de consistencia por parte del señor Chávarry.

-¿Usted tomará acciones por las afirmaciones del señor Chávarry?

Ante las ligeras afirmaciones del señor Chávarry, le enviaré una carta notarial para que se rectifique de sus afirmaciones y de no ser atendida tomaré las acciones legales.