El coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, Rafael Vela, adelantó que en “poco más de un mes” se formalizará ante la Cuarta Sala Penal de Reos Libres la acusación fiscal y se presentará paralelamente un nuevo pedido de extradición contra el prófugo ex presidente Alejandro Toledo por el Caso Ecoteva.

Este caso se inició luego de que en enero del 2013 se denunciara la compra inmobiliaria que la suegra de Toledo, la ciudadana belga Eva Fernenbug, realizó en Las Casuarinas, Lima. El capital provenía de la ‘offshore’ Ecoteva Consulting Group, que a su vez recibió dinero de otras tres empresas ‘offshore’ que acumularon cerca de US$17 millones. La fiscalía imputa al ex mandatario el presunto delito de lavado de activos y sobre este pesa una orden de 18 meses de prisión preventiva.

Cabe apuntar además que, como informó El Comercio la mañana de este martes y luego confirmó el Poder Judicial, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema dio cuenta de la aprobación —por unanimidad— de la solicitud de extradición contra Toledo, pero por el Caso Odebrecht. Este se refiere al presunto soborno de US$20 millones que recibió de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de la licitación de los tramos II y III de la carretera Interoceánica. En este caso, el equipo que lidera el fiscal Hamilton Castro imputa al ex líder de Perú Posible los delitos de colusión, tráfico de influencias y lavado de activos.

—Diferencias—

Al respecto, el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, manifestó a la prensa este martes que es innecesario que el Caso Ecoteva siga adelante, pues —a su juicio— este ya está incluido en el pedido de extradición contra Toledo por el Caso Odebrecht. Sin embargo, el fiscal Vela cuestionó esta apreciación y consideró que tiene imprecisiones.



De acuerdo a Rafael Vela, el Caso Ecoteva no está incorporado al Caso Odebrecht y no podría, porque no se puede investigar a una misma persona por los mismos hechos en dos investigaciones diferentes (Principio procesal no bis in idem). De ser este el caso, agregó, la defensa de Toledo invocaría a una excepción y traería abajo todo el caso.

“El Caso Ecoteva tiene hechos diferentes a los que está investigando el fiscal Hamilton Castro (en el Caso Odebrecht). El Caso Ecoteva incluye las adquisiciones inmobiliarias, es el núcleo central, que fueron realizadas con dinero mal habido […] Nada de eso está en el Caso Odebercht”, comentó el fiscal Rafael Vela a El Comercio.

Entre otras diferencias, comentó, que el Caso Ecoteva comprende además a otros investigados, como Eliane Karp y Eva Fernenbug. Asimismo, sostuvo que por esta investigación ya se está a punto de presentar acusación fiscal, última fase del proceso previo a un juicio oral, mientras que el Caso Odebrecht “recién está comenzando y está en investigación preparatoria”.

En ese sentido, insistió en que son dos procesos “totalmente diferentes”, pues el Caso Odebrecht tiene que ver con corrupción, que es el delito previo o actividad criminal previa, mientras que el Caso Ecoteva se refiere a las adquisiciones inmobiliarias. “Además, han tenido una velocidad diferente”, apuntó.

Por tanto, para Rafael Vela, el titular del Poder Judicial ha realizado un comentario pragmático, pero no legal.

“Más bien, si fuera por una razón práctica, el presidente [del PJ] tendría que opinar que el único caso que debería ir a EE.UU. sería el Caso Ecoteva. Este sí ha incluido el Caso Odebrecht en los pedidos de prisión preventiva como actividad criminal previa del delito de lavado de activos, que son las adquisiciones inmobiliarias. En el delito de lavado de activos, que es autónomo, no se necesita previamente haber condenado por el delito de corrupción, que es el delito previo. Solamente esa parte en Ecoteva está incluida como una actividad criminal previa”, manifestó.

Finalmente, sostuvo que los pedidos de extradición son autónomos y van en función de cada investigación.

Vale añadir que en junio del 2017, el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, declaró infundado el pedido de la defensa del empresario Josef Maiman, investigado también por Ecoteva, para acumular los casos citados. Por entonces, el procurador anticorrupción adjunto Romel Chumpitaz dijo que los dos casos estaban siendo procesados bajo códigos penales distintos, por lo que los estados de los casos eran diferentes.

En tanto, el abogado de Toledo, Roberto Su, desistió a mediados de año pasado en su pedido de acumular ambos casos señalando que eran casos diferentes.