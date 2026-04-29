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La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró procedente la solicitud de ampliación de extradición activa contra el expresidente, Alejandro Toledo Manrique, ante la justicia de los Estados Unidos de América, en el marco del proceso judicial que se le sigue por el caso del Tramo IV de la Carretera Interonecánica.

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