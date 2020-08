La Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima del Poder Judicial (PJ), aún no fija fecha para el inicio del juicio oral contra el expresidente Alejandro Toledo, sus familiares y amigos, acusados de lavado de activos en el marco del Caso Ecoteva.

Por el Caso Ecoteva, la fiscalía solicitó 16 años y 8 meses de cárcel para Alejandro Toledo, como coautor del presunto delito de lavado de activos en su modalidad agravada. La misma pena pidió para su esposa Eliane Karp, así como para Abraham Dan On, su ex jefe de seguridad.

Mientras que para Shai Dan On y David Eskanazi solicitó 13 años y cuatro meses; y para Eva Fernenbug, suegra de Toledo, requirió 10 años de cárcel.

Con la mayoría de acusados fuera del país, aún está pendiente que el pedido de extradición por este caso, aprobado por la Corte Suprema en febrero de 2020 contra Toledo y su esposa Eliane Karp , sea enviado a Estados Unidos donde ambos se encuentran.

No obstante, el Poder Judicial viene resolviendo incidentes planteados en el proceso, como el recientemente emitido contra un pedido del Equipo Especial Lava Jato para incautar tres cuentas bancarias de Elianke Karp y su madre, Eva Fernenbug.

En una reciente resolución, a la que accedió El Comercio, el tribunal superior se pronunció respecto a la incautación de fondos que Karp tenía sobre la titularidad de las cuentas LU100019110692225000 y LU070019221223009000; así de la cuenta Nro 0800813 a nombre de Fernenbug, por 24 meses.

Ello, en el marco del proceso de lavado de activos que se sigue contra ambas investigadas por la compra de inmuebles a través de la empresa Ecoteva Consulting Group.

Para la fiscalía, el dinero de dichas cuentas habría sido parte de los activos lavados a través de diversas transferencias que provendrían de presuntos actos de corrupción del expresidente Toledo, durante su gestión (2001-20016).

Según un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera, alcanzado a la fiscalía, Karp habría tenido sucesivas transferencias en sus dos cuentas por (688.00 euros) y (236,080.00 Euros); mientras que el dinero alojado en el Skandinaviska Enskilda Banken de Luxemburgo también habría registrado movimientos hasta el 2010, quedando un saldo de 425,000.00 euros.

Para el tribunal superior, la fiscalía no ha podido presentar elementos de convicción que acrediten la vinculación de dichos montos con los actos de lavado de activos investigados. Esto, debido a que las cuentas de Karp fueron abiertas entre 1992 y 1993; mientras que la de su madre en 1986.

Es decir, que las cuentas fueron abiertas años antes de la comisión de los hechos que habrían originado los actos ilícitos. Según el Ministerio Público fue entre los años 2001 y 2006.

Según la Sala, “no se precisó la fecha en la cual se depositaron los fondos dinerarios, es decir, si el dinero fue depositado antes, durante o después de ocurridos los presuntos actos de corrupción”.

Por ello, declaró infundado el pedido de la fiscalía, respecto a la incautación de las cuentas.

Este diario trató de comunicarse con la defensa legal de Toledo, Karp y Fernenbug, el abogado Roberto Su, pero no respondió.

-Dan On pide comparecencia-

De otro lado, la Sala Superior recibió un reciente pedido del exjefe de seguridad de Toledo, Abraham Dan On, quien -a través de su defensa legal- solicitó que se varíe la orden de prisión preventiva por 18 meses emitida en 2017 y se le imponga comparecencia restringida.

En el documento, su abogado Gerardo Widauski, argumenta que ya han pasado más de tres años desde que se dictó la medida y que, a su consideración, los hechos imputados han variado.

Añadió que la salud de Dan On se encuentra afectada, razón que le “impide afrontar una detención o arresto de cualquier tipo bajo riesgo de empeorar su salud con consecuencia fatal e irreversible”.

Indica que el procesado tiene 71 años y viene siendo tratado por una patología oncológica.

En diálogo El Comercio, el abogado manifestó que “la orden de detención carece de elementos de convicción que justifiquen dicha medida” debido a que el colaborador eficaz, Jorge Barata, exdirector de Odebrecht en Perú no ha sido preciso respecto a la participación en las presuntas tratativas para el pago de un soborno para Toledo.

“No puede tomarse como válido al no estar corroborado. Jorge Barata no ha podido precisar hasta el día de hoy fecha , hora ni en qué circunstancias o evento lo habría supuestamente abordado Dan On para hacerle la supuesta propuesta”, alegó.

