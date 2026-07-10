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Resumen

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Alejandro Toledo sigue negando su responsabilidad penal desde Barbadillo (Ate), usando las audiencias judiciales en la que se analiza su apelación contra la sentencia de 20 años y 6 meses de prisión que se le impuso por los delitos de colusión y lavado de activos por el Caso Odebrecht, asegura que no cometió delito.

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