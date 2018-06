El ex presidente Alejandro Toledo pidió intervenir, sin éxito, en el Consejo de Ministros en el que se aprobó su extradición de Estados Unidos, según explicó hoy su abogado Heriberto Benítez en una audiencia judicial.

Benítez presentó un recurso de hábeas corpus a favor del ex mandatario (2001-2006) y lo defendió hoy ante la Tercera Sala Penal para Reos Libres de la Corte de Lima bajo el argumento de que se han vulnerado sus derechos fundamentales.

El abogado explicó que el gobierno del ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) no le permitió a Alejandro Toledo hacer uso de la palabra para un "informe in voce" en la sesión del Consejo de Ministros donde se analizó el pedido de extradición activa.

En ese sentido, Benítez consideró que es evidente la violación al irrestricto derecho de defensa, y solicitó a la sala revocar la resolución de primera instancia o, en su defecto, ordenar se admita a trámite el hábeas corpus para que sea resuelto por otro Juez.

Kuczynski renunció a la Presidencia del Perú en marzo pasado, después de haber aprobado el pedido de extradición contra Alejandro Toledo, prófugo en Estados Unidos desde febrero del 2017 luego de que el juez Richard Concepción Carhuancho dictara una orden de prisión preventiva en su contra.

Según la fiscalía, el ex jefe de Estado recibió un soborno de 20 millones de dólares por parte de la empresa brasileña Odebrecht a cambio de las obras de la carretera Interoceánica.

A raíz de ese trámite, la defensa de Alejandro Toledo presentó el recurso de hábeas corpus contra Kuczynski y los entonces ministros de Justicia Enrique Mendoza y de Relaciones Exteriores Cayetana Aljovín.

Pretende cambiar proceso de extradición

Los jueces de la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte de Lima escucharon también los argumentos de los abogados de Kuczynski, Mendoza y Aljovín durante la audiencia y emitirán su fallo en los próximos días.

La defensa del ex presidente y ex ministros afirmaron que lo que pretende este recurso es cambiar el proceso de extradición, porque cuando el expediente llega al Poder Ejecutivo no existe una duplicidad de partes, es decir que no se convoca para el uso de la palabra a la persona solicitada en extradición.

Kuczynski, Mendoza y Aljovín usaron las facultades que el Gobierno les otorga para resolver el pedido de extradición, indicaron sus abogados y solicitaron que se confirme la sentencia de primera instancia. (Fuente: EFE)