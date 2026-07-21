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Resumen

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La Comisión de Gracias Presidenciales recibió la solicitud presentada por el expresidente Alejandro Toledo, a fin de que poder acceder a una gracia presidencial por razones humanitarias.

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