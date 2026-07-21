Fuentes consultadas por El Comercio señalaron que dicho grupo de trabajo, adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjush), ya recepcionaron los pedidos que fueron presentados hace dos semanas.

Tal como lo informó este Diario, las solicitudes fueron planteadas a través de la Dirección Penitenciaria del Penal de Barbadillo y también por medio de la presidencia de la República.

“Solicita la concesión del derecho de gracia común, y se atienda de manera prioritaria dada la edad y la relevante dimensión humanitaria concurrente en el presente caso”, se lee en la sumilla diriga al presidente José María Balcázar y presentada por mesa de partes el 16 de julio.

Si bien, a Palacio se ingresaron dos escritos, uno por el Caso Interoceánica Sur tramos Il y III. (Expediente N.° 00016-2017-214-5001-JR-PE-01) y otro por el Caso Ecoteva (ExpedienteN.° 7091-2014 -), el sustento de las solicitudes fue el mismo.

“Que la tramitación de dicho proceso excedió el plazo previsto en el citado precepto constitucional. A ello se añade la relevante dimensión humanitaria del presente, por la avanzada edad del solicitante y por las patologías médicamente acreditadas”, se indica.

ALEJANDRO TOLEDO

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Previamente, el 13 de julio también había ingresado similar pedido y a través de un formato, una gracia común, a través de la Dirección del Centro Penitenciario de Barbadillo, donde cumple condena.

“Por mi avanzada edad, supero los 81 anos y me encuentro en un delicado estado de salud agravada por las condiciones del penal”, se lee en formato penitenciario de solicitud de derecho de gracia común.

La tramitación del caso seguirá las etapas establecidas en el Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales. Esto es, se le deberá asignar un número de expediente, la Secretaría Técnica verifica el cumplimiento de los requisitos de forma, si no cumple en este aspecto se declara su inadmisibilidad y el solicitante tendrá 20 días para subsanar el mismo.

ALEJANDRO TOLEDO

En octubre 2024, el exmandatario fue condenado a 20 años y 6 meses por los delitos de colusión y lavado de activos en el Caso Odebrecht. Y, en setiembre del 2025 su objeto de una segunda condena por el Caso Ecoteva de 13 años y 4 meses por el delito de lavado de activos.

Carlos Torres Caro, quien fue designado por Toledo Manrique como el abogado que se encargará del pedido de gracia presidencial y su tramitación, señaló que se encuentran a la espera de “buenas noticias”.

Sin embargo, teniendo el cuenta que el pedido recién ha ingresado al trámite ante la Comisión de Gracias presidenciales y solo falta una semana para que concluya el gobierno del presidente interino José María Balcázar, la solicitud de gracia presidencial terminaría siendo resuelta por el gobierno de la presidenta electa Keiko Fujimori.

Audiencia en la Corte Suprema

Mientras en la vía política no habría luces de que Toledo Manrique pueda tener una respuesta durante el gobierno interino de José María Balcázar, en la vía judicial también deberá esperar hasta setiembre -y quizá más- para tener una respuesta ante su pedido de ser excarcelado.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema programó para el próximo 14 de setiembre la audiencia de calificación del recurso de casación interpuesto por el sentenciado expresidente Alejandro Toledo, para poder ser excarcelado.

El exmandatario, en su pedido, ha requerido al colegiado supremo que se aplique la Ley 32181, que prevé el arresto domiciliario para personas mayores de 80 años.

ALEJANDRO TOLEDO

De acuerdo a información judicial, en dicha sesión, el tribunal analizará si el pedido de Toledo Manrique tiene o no un tema de fondo que el Poder Judicial precise o establezca como línea jurisprudencial.

El mismo pedido, en primera y segunda instancia, fue desestimado al establecerse que se debe contar con una sentencia consentida para acceder a dicho beneficio.

La Ley 32181, aprobada y promulgada en diciembre del 2024, modificó el artículo 11 del Código Penal, estableciendo que los mayores de 80 años podrán afrontar su condena en arresto domiciliaria, por razones humanitarias.

En declaraciones anteriores, Roberto Su, abogado de Toledo Manrique, aseguró a este Diario que la citada ley no establece como requisito la existencia de una sentencia ejecutoriada para su aplicación.

Por ello, dijo confiar que la Sala Suprema analice su recurso de casación y establezca que su patrocinado sí puede beneficiarse de dicha norma.

El expresidente Alejandro Toledo dijo sentirse decepcionado del sistema de justicia tras escuchar su sentencia en el caso Ecoteva.

En su pedido han señalado que el sentenciado expresidente puede ser excarcelado y cumplir su condena en su vivienda, mientras se resuelven las apelaciones a sus sentencias.

De acuerdo a información judicial, Toledo ha solicitado que su caso sea tratado con prioridad por razones humanitarias.

“Tengo un problema cardíaco (…) Tengo cáncer, un problema de ansiedad aguda. Un problema de incontinencia urinaria, de vez en cuando pierdo sangre. Le pido de todo corazón por razones humanitarias, enfermedad y edad, le pido por favor que atiendan mi pedido”, señaló Toledo en una audiencia pública previa. Actualmente, Toledo Manrique tiene 81 años de edad.

La Corte Suprema ha precisado que los casos se analizan de acuerdo al orden de ingreso, por ello, el pasado 17 de julio señaló fecha para calificar el recurso planteado en setiembre próximo.