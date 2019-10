En la audiencia celebrada hoy en la Corte del Distrito Norte de California, la fiscal Elise LaPunzina informó al juez Thomas Hixson que antes del lunes 21 de octubre enviará la moción de emergencia necesaria para dejar sin efecto la liberación de Alejandro Toledo. Esto como parte de las indicaciones brindadas por el juez Vince Chabbria en una resolución emitida el jueves pasado, en la que ordenaba que el expresidente debía salir en libertad bajo fianza el 22 de octubre si no se le cambiaba el régimen carcelario.

La audiencia celebrada hoy —formalmente conocida como ‘status conference'— buscaba establecer el calendario que seguirán las partes en el proceso de extradición que se le seguirá a Toledo en los próximos meses. Antes de definir esas fechas, sin embargo, el juez Hixson preguntó a la fiscalía cuándo esperaba mandar la moción solicitada por el juez Chhabria para frenar la libertad de Toledo.

Primero, LaPunzina indicó que lo haría “quizás mañana [viernes] o el lunes”, pero ante un pedido de mayor precisión especificó el lunes 21 como fecha definitiva. Esta moción es indispensable para evitar la liberación de Toledo, según lo ordenado por el juez Chhabria. Este detalló hace una semana que si el gobierno cambiaba el régimen carcelario de Toledo —como finalmente hizo, trasladándolo de la cárcel de Santa Rita a la de Maguire—, debía enviar una moción a la Corte para dejar sin efecto su liberación.

Esta moción, junto a las nuevas condiciones carcelarias de Toledo, serán evaluadas por Chhabria entre el 22 y el 29 de octubre, para ver si ya no afectan su salud mental como lo hacían antes. Mientras que el juez Chhabria hoy ve la apelación para salir en libertad bajo fianza, al juez Hixson compete el proceso de extradición propiamente dicho.

De otro lado, el abogado de Toledo, Graham Archer, informó al juez Hixson que Toledo también está bajo un régimen de confinamiento solitario en la cárcel de Maguire, aunque no especificó las condiciones ni la gravedad del aislamiento. “Todavía no puede tener visitas personales. Yo pude visitarlo como una visita profesional, pero sé por comunicaciones con su esposa que ha intentado ir todos los días y no la han dejado verlo alegando que por el momento todas las visitas de la prisión han sido suspendidas”, aseguró, según el audio de la reunión al que este Diario tuvo acceso.

Archer también se quejó de que la fiscalía estaría utilizando a los alguaciles de la cárcel de Maguire para obtener declaraciones de Toledo de forma irregular. La fiscal LaPunzina argumentó que tiene derecho a enterarse de las conversaciones que el expresidente tiene con los alguaciles, pero que no les ha pedido a estos que le envíen ningún mensaje de su parte, ni usaría esa información en ningún documento oficial. El juez Hixson coincidió con la fiscal sobre este punto.

Más allá de las reuniones que se celebren entre el 22 y 29 de octubre, la siguiente audiencia del caso de extradición propiamente dicho ha sido fijada para el 14 de noviembre.