La fiscal del Distrito Norte de California Elise LaPunzina ha respondido la moción en la que la defensa de Alejandro Toledo exigía la entrega de un conjunto amplio de información vinculada al caso del expresidente. En un documento enviado a la Corte del distrito, LaPunzina argumenta que no hay “justificación válida” para que el juez Thomas Hixson ordene la entrega de “ninguno de los materiales solicitados”.

“Incluso si Toledo es sujeto de una investigación en Estados Unidos [el expresidente es investigado en ese país por presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas a una vivienda en Maryland], esa no es razón para permitirle aprovechar este proceso como una ‘expedición de pesca’ [expresión que implica una búsqueda a ciegas de información incriminatoria] en materiales que van mucho más allá del pedido de extradición del Perú”, dice la respuesta enviada por LaPunzina.

Como se recuerda, en diciembre del año pasado, la defensa de Toledo pidió al juez Hixson que ordenara a la fiscalía la entrega de 16 folios de información documental, que incluían copias de los interrogatorios realizados por el equipo especial de fiscales del caso Lava Jato al exsuperintendente de Odebecht en el Perú Jorge Barata y al empresario israelí Josef Maiman.

Pero la defensa del expresidente también exigió copia de los acuerdos de colaboración de ambos, que por ley son secretos en el Perú a menos que un juez peruano dictamine lo contrario, y material vinculado de forma indirecta al caso.

Por ejemplo, se solicitó toda la documentación sobre las pesquisas del gobierno estadounidense por la vivienda de Maryland, las comunicaciones de colaboración judicial entre el Perú y los gobiernos de EE.UU., Suiza, Brasil, Israel, Costa Rica, Uruguay y Andorra, copias de todo el material incautado durante el allanamiento de la casa de Toledo en Menlo Park, California, entre otros.

“La fiscalía ya ha entregado previamente a Toledo la copia del pedido de extradición del Perú junto a sus pruebas –lo que constituye todo lo que la fiscalía pretende utilizar en la audiencia– [...]. Toledo no tiene derecho a nada más, y su pedido para obligar [a la entrega de documentos] debe ser denegado”, argumenta LaPunzina.

Además, la fiscal asegura que no es legalmente posible solicitar documentos ajenos al gobierno estadounidense. “El ‘descubrimiento’ [la entrega de pruebas a la parte contraria en el derecho anglosajón] de los procesos de extradición aplica solo a los materiales en posesión, custodia o control del gobierno de EE.UU., y no a documentos que están en el país que pide la extradición o en otro lado. La autoridad de la Corte no aplica para obligar a la entrega de materiales en posesión de gobiernos extranjeros”, asegura.

LaPunzina, finalmente, asegura que ya entregó varios de los documentos solicitados por la defensa, como los contratos de vivienda de Toledo, y los registros bancarios suyos y de su esposa, Eliane Karp. También copias de las llamadas hechas por Toledo en la prisión de Maguire. Sobre esto último, los abogados habían dicho en diciembre que tenían problemas para revisar las transcripciones porque estaban en español.

“El 26 de septiembre del 2019, el FBI devolvió toda la evidencia electrónica incautada en la residencia de Toledo. Eliane Karp firmó el recibo de retorno de la propiedad. El 12 de diciembre, un asistente legal del Departamento de Justicia de EE.UU. envió un CD con copias de los ítems no electrónicos incautados de la residencia de Toledo", agrega.

La audiencia en la que el juez Hixson debía decidir sobre el pedido de información de la defensa estaba originalmente programada para el próximo 30 de enero, pero ha sido movida para el 6 de febrero. Un día antes, el 5, Toledo tendrá una audiencia probatoria sobre su salud mental, ante el juez Vince Chhabria.