El juez Thomas Hixson, del distrito norte de California, evaluará este jueves a las 12:30 pm (hora peruana) decidirá si Alejandro Toledo podrá seguir utilizando un abogado público o deberá comenzar a pagarse uno. El expresidente alega no tener los fondos suficientes para financiar su defensa, mientras que la fiscal a cargo de su proceso de extradición, Elise LaPunzina, indica que su esposa es la que registra el dinero suficiente para pagar realizar estos pagos.

Como se recuerda, en octubre LaPunzina solicitó al juez Hixson que le retire al Toledo el beneficio de tener un abogado público —pagado por el Estado— bajo el argumento de que Eliane Karp registra más de un millón de dólares en sus cuentas en EE.UU. Sin embargo, la defensa del expresidente argumentó días después que Karp “no ha expresado el deseo de pagar” por el abogado de su esposo, y que por ende la cantidad de dinero que tenga en sus cuentas es irrelevante.

“Los bienes de una esposa no son relevantes a menos que ella indicase su ‘voluntad de pagar por todos o parte de los costos de un abogado’. La señora Karp no está obligada a usar sus bienes para pagarle un abogado a su esposo y no ha expresado el deseo de hacerlo. [...] El hecho de que ella en ocasiones pueda haber transferido parte de sus fondos a su cuenta [la de Toledo], o viceversa, no indica que haya acceso conjunto a los bienes [de cada uno]”, agrega el oficio enviado por la defensa del expresidente.

Sin embargo, el último lunes la fiscal LaPunzina envió un documento a la Corte del Distrito Norte de California en el que explica que el dinero de Karp sí es relevante. “Los fondos disponibles en las cuentas de Karp y su uso previo para pagar por el abogado de Toledo [al inicio de su proceso, el expresidente sí pagaba por su defensa] demuestran como mínimo su voluntad y capacidad para abonar por la defensa de su esposo o, de otra manera, el acceso de Toledo a esos fondos”, asegura.

Agrega que Toledo no está en lo correcto cuando sostiene que él asumió los costos de su abogado en las primeras audiencias del proceso, con solo un “pago final” hecho por Karp.

“Cheques mensuales fueron enviados al abogado de Toledo desde la cuenta de Karp entre noviembre del 2018 y mayo del 2019”, asegura.

Parte del dinero registrado en las cuentas de la ex primera dama le han sido transferidos por su madre, recalca la fiscalía. “Toledo mismo ha afirmado que su suegra les dio dinero para ayudarlos a cubrir sus gastos del día a día”, añade LaPunzina, poniendo énfasis en que el dinero habría sido transferido para que ambos puedan usarlo.

En octubre, LaPunzina había detallado que el matrimonio renegoció recientemente al alza la renta de su casa en Menlo Park, California, cerca de la prisión en la que actualmente está recluido Toledo. Karp ahora paga US$6.500 mensuales y —según el testimonio brindado por su casera— pidió que no se revelara la cifra si era alguien consultaba al respecto. También dijo que Toledo y Karp tenían gastos “no esenciales”, como comidas fuera de casa.

En la audiencia de este jueves, el juez Thomas Hixson determinará si Toledo efectivamente es elegible para tener un abogado pagado por el Estado norteamericano o si, por el contrario, a partir de ahora él deberá correr con sus gastos de defensa.

Por otro lado, la liberación bajo fianza del expresidente ha quedado en suspenso desde octubre, luego de que el juez Vince Chhabria pospusiera la decisión inicialmente programada para el 29 de octubre. La nueva audiencia para definir —ya en última instancia— si Toledo enfrentará su proceso de extradición en libertad se realizará recién el 13 de noviembre. Allí el magistrado deberá evaluar las nuevas condiciones carcelarias del expresidente y cómo afectan su salud.