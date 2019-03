Alejandro Toledo: “Mis enemigos políticos insisten en juzgarme”

El ex presidente Alejandro Toledo publicó un mensaje en Facebook la mañana de este martes, aunque no hizo referencia explícita a su reciente detención el domingo por la noche por encontrarse en estado de ebriedad en un restaurante del condado de San Mateo (San Francisco, California).

“Mientras mis enemigos políticos insisten en juzgarme y sentenciarme sin derecho a defenderme”, titula Toledo su mensaje.

En el texto, además, Toledo Manrique anuncia la traducción de su libro La sociedad compartida al idioma ruso.

Según dijo, la publicación está programada para la quincena de abril. Adelantó también que se encuentra concluyendo su libro “sobre la urgencia de mejorar la calidad educativa en el mundo”.

Precisamente el último lunes, minutos antes de que la cancillería peruana informara sobre su detención, Alejandro Toledo negó que haya sido detenido.

“Está loco, yo estoy en mi casa, aquí con mi esposa. […] No [he sido detenido], no tengo nada que decir, yo estoy escribiendo un libro. ¿De dónde han sacado eso? No, no, está equivocado”, expresó a Latina.

La información desmintió su versión. Además, El Comercio conoció que el ex presidente fue arrestado el domingo a las 10:37 p.m. y liberado el lunes a las 9 a.m. Permaneció detenido 11 horas en la correccional de Maguire, en la ciudad de Rodwood, según informó Rosemerry Blankswade, portavoz de la oficina del sheriff del condado de San Mateo.

Sobre Toledo pesa una orden de 18 meses de prisión preventiva en el marco del proceso que se le sigue por presuntamente haber recibido US$20 millones como soborno de Odebrecht a cambio de las obras de los tramos dos y tres de la carretera Interoceánica Sur.



Desde mayo del 2018 está en curso el proceso para su extradición desde Estados Unidos.