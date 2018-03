El ex presidente Alejandro Toledo se pronunció luego de meses vía telefónica desde Estados Unidos para acusar a Fuerza Popular y el Apra de haber politizado al Poder Judicial, lo que señala le impidió tener acceso a la justicia.

"No me han preguntado nada. Solo han procesado. No tengo acceso a la justicia. Pero esa maldita justicia tarde o temprano me la va a pagar porque yo no he recibido nada", dijo Toledo a RPP.

El ex presidente Toledo realizó esta llamada para denunciar que, por la orden de prisión preventiva en su contra que está vigente en el Perú, no ha podido estar en el país.

"Estoy profundamente triste e indignado. Esta maldita justicia peruana está politizada por el fujimorismo y el Apra me ha impedido estar junto a mi familia y estar junto a mi hermana Margarita que acaba de morir de cáncer", detalló Alejandro Toledo.

Con relación a las acusaciones en su contra, entre ellas el presunto pago que recibió por parte de Odebrecht por las licitaciones de la carretera Interoceánica Sur en su gobierno, según declaraciones de Jorge Barata y Josef Maiman, Toledo reiteró que no recibió dinero ilícito.

"(No he recibido) ningún dinero mal habido del señor Barata o del señor Maiman. Si el señor Barata le dio al señor Maiman (dinero) son los negocios de ellos", aseguró el ex mandatario.

Toledo evitó pronunciarse sobre el proceso de extradición que ha sido aprobado en el Poder Judicial y que ahora está en manos del Consejo de Ministros, el cual podría determinar su retorno forzoso al Perú luego de permanecer más de un año prófugo con una orden de prisión preventiva vigente en su contra.

La orden de extradición aprobada por la Corte Suprema exige que Alejandro Toledo responda ante tribunales nacionales por la presunta coima de US$20 millones que habría recibido de Odebrecht. Según la fiscalía, el ex presidente recibió los pagos a través de la 'offshore' Ecoteva Consulting Group.

MIRA TAMBIÉN EN POLÍTICA...