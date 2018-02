No hay ninguna foto del prófugo Alejandro Toledo y su abogado Heriberto Benítez juntos. Cuando la fiscalía pidió la prisión preventiva para el ex presidente por el pago de sobornos de la empresa Odebrecht, fue el ex congresista quien –sorpresivamente– se presentó como su defensa. Uno de sus primeros consejos a su patrocinado lo hizo públicamente: "Mi sugerencia como su abogado es que no se presente". Y así lo ha hecho.

Sin embargo, la defensa legal que ha tenido Alejandro Toledo, un año después de convertirse en un prófugo de la justicia, no ha sido exitosa. Al contrario. Desde la orden de prisión preventiva emitida por el juez Richard Concepción Carhuancho solo ha tenido fracasos en el terreno jurídico.

"La figura del rechazo de plano es una característica en el caso de Toledo", dice el propio Heriberto Benítez a este Diario. "Ahí estamos, aunque sin mucho optimismo. Como decía Francisco Bolognesi: hasta quemar el último cartucho", agrega.

–Los hábeas corpus–

​El abogado de Toledo ha presentado un total de tres hábeas corpus. El último rechazo que le notificaron llegó del 21 Juzgado Penal de Lima. La jueza Araceli Fuentes no admitió el recurso contra las prisiones preventivas de Toledo y Eliane Karp, quien también es requerida por el Caso Ecoteva.

Fue un segundo intento de anular la medida que ordena que los esposos pasen 18 meses en la cárcel. Esta vez Benítez argumentó que se está utilizando testimonios de aspirantes a colaboradores eficaces, como Jorge Barata y Josef Maiman, cuyas versiones contra Toledo no han sido –dijo– corroboradas ni verificadas.

El primer hábeas corpus para anular la orden de prisión preventiva contra Toledo fue presentado un mes después –el 6 de marzo del 2017– de que el juez Concepción no admita a trámite la apelación contra esta medida.

(Foto: Archivo El Comercio) (Foto: Archivo El Comercio) El Comercio

Sin embargo, esta acción constitucional fue rechazada al día siguiente –el 7 de marzo– por el 41 Juzgado Penal de la Corte Superior de Lima. Esta decisión fue confirmada meses después por la la Segunda Sala Penal Con Reos Libres.

Tras este rechazo, Benítez acudió al Tribunal Constitucional (TC) para revertir la medida de prisión preventiva contra su patrocinado prófugo en San Francisco. Pero no consiguió un resultado favorable. El colegiado decidió, por mayoría, declarar improcedente el recurso de agravio constitucional presentado por la defensa de Toledo.

Un camino muy parecido siguió la defensa de Toledo en el Caso Ecoteva, que ha estado a cargo del segundo abogado de Toledo, Roberto Su. Y un resultado muy parecido también ha tenido: no han podido anular la orden de prisión preventiva por este proceso. Incluso la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema desestimó analizar una presunta irregularidad en la orden de prisión preventiva.

–Los otros intentos–

​Los hábeas corpus no han sido las únicas armas de defensa en la estrategia de Alejandro Toledo. También han presentado recusaciones al juez Concepción y pedidos para que se excluya del Caso Odebrecht y del caso Camargo Correa. En ambos procesos el ex presidente es acusado de haber recibido sobornos a cambio de licitaciones.

No obstante, en las dos investigaciones, el juez Concepción Carhuancho rechazó los pedidos para que pasen al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Ambos casos continuarán en su despacho.

A raíz de estas decisiones, Heriberto Benítez envió una carta notarial a la presidenta de la Sala Penal Nacional para pedirle que cumpla con el estatuto que emitió el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para que todos los casos relacionados a Lava Jato pasen al nuevo sistema. El abogado dice que si no le responde en diez días, presentará una acción de incumplimiento ante un juez constitucional para que se respete el estatuto. Aunque, dice, seguro se lo rechazarán.

El ex congresista–cuenta él mismo– le sigue recomendando a Toledo que no regrese. "Lo meterán en una hoguera", afirma. Ambos mantienen comunicación una vez a la semana, religiosamente, vía Skype para informarle cómo están avanzando sus procesos en el Perú. "Él está muy mortificado, pero no dejo de darle ánimos", comenta. Además, asegura que sus abogados en Estados Unidos, encargados de defenderlo ante la extradición, están "espantados".

A pesar de todos los fracasos jurídicos, Benitez asegura que seguirá "librando" su "batalla".