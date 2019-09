Alejandro Toledo seguirá en prisión: cronología de su situación judicial

El expresidente Alejandro Toledo, sobre quien pesa una orden de prisión preventiva por presuntamente haber recibido coimas de la constructora brasileña Odebrecht, permanecerá en una prisión de Estados Unidos en tanto dure el proceso de extradición en su contra.

Cabe recordar que la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial esperan que la justicia estadounidense resuelva los dos pedidos de extradición en su contra por los casos Odebrecht y Ecoteva.

Revisa a continuación una línea de tiempo que presenta los hechos políticos y judiciales más relevantes del tiempo que Alejandro Toledo ha sido solicitado por la justicia peruana.

Cronología:

9/02/2017

El Poder Judicial dicta 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo.

La fiscalía lo acusa de los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos por haber recibido US$20 millones de Odebrecht por la licitación de la carretera Interoceánica Sur. Al momento del fallo, el ex presidente no se encuentra en el Perú.

10/02/2017

El Gobierno decide incluir a Toledo en la lista de los más buscados y ofrecer una recompensa de S/100 mil para cualquier persona en el extranjero que dé información sobre su paradero.

Alejandro Toledo estuvo durante un tiempo en la lista de los más buscados

11/02/2017

La Mesa Directiva del Congreso acuerda retirar todos los beneficios de ex presidente de la República a Alejandro Toledo, a manera de rechazo hacia su figura. Estos incluían un pago mensual similar al sueldo de un parlamentario.

12/02/2017

A través de Twitter, Alejandro Toledo rechaza la orden de prisión preventiva en su contra y niega ser un prófugo de la justicia. "Cuando salí del Perú no habían cargos de Odebrecht en mi contra, pero me llaman fugitivo, una distorsión maquiavélicamente política que rechazo", escribe.

15/02/2017

La cancillería hace llegar a la embajada de EE.UU. la solicitud complementaria de detención preventiva con fines de extradición contra Toledo. Este documento fue elaborado por la fiscalía y debía ser visto por un juez estadounidese para hacerse efectivo.

7/02/2017

El Poder Judicial rechaza el hábeas corpus que el abogado de Toledo, Heriberto Benítez, presentó contra el juez Richard Concepción Carhuancho, a fin de anular la orden de prisión preventiva.

8/02/2017

El Ministerio Público determina que Alejandro Toledo sea investigado también por el presunto delito de colusión, además de tráfico de influencias y lavado de activos.

21/03/2017

La fiscalía solicita otros 18 meses de prisión preventiva para Toledo, esta vez por el Caso Ecoteva. El pedido también incluye a su esposa, Eliane Karp. En este caso, al ex mandatario se le imputa lavado de activos por las millonarias compras inmobiliarias realizadas por su suegra Eva Fernenbug con dinero que provendría de actos de corrupción entre el 2001 y 2006.

La suegra de Alejandro Toledo, Eva Fernenbug y la ex primera dama, Eliane Karp (Foto: GEC) archivo el comercio

30/03/2017

Los fondos previsionales de la AFP, así como la pensión vitalicia que recibía Alejandro Toledo, son congelados por orden del Poder Judicial.

17/04/2019

El Poder Judicial dicta 18 meses de prisión preventiva para el ex presidente Alejandro Toledo, su esposa Eliane Karp, el empresario Josef Maiman y el ex jefe de seguridad presidencial Avraham Dan On por el Caso Ecoteva.

24/05/2017

Aún en Nueva York, Toledo participa de un foro de la Fundación Mundial para el Desarrollo y, abordado por la BBC, negó ser un prófugo. "Yo no soy fugitivo [...]. Yo no me he escapado de mi país", dice.

El expresidente negó en diversas oportunidades haber recibido coimas de parte de la empres Odebrecht. (Foto: GEC)

19/06/2017

Alejandro Toledo es retirado del programa de "Los más buscados". El entonces ministro del Interior, Carlos Basombrío, explica que ello se debía a que su paradero ya era conocido y era absurdo mantener una recompensa en esa circunstancia.

3/07/2017

El Poder Judicial decide rechazar la apelación que presentaron los abogados defensores de Alejandro Toledo, Eliane Karp, Josef Maiman y Avi Dan On y confirma la orden de prisión preventiva por 18 meses por el Caso Ecoteva.

2/09/2017 — 12/09/2017

En este lapso, se supo sobre las declaraciones que Josef Maiman, empresario peruano-israelí y amigo de Toledo, dio a la fiscalía peruana. De todo ello, confirma que fue a través de sus empresas que Odebrecht y otras constructoras brasileñas depositaron sobornos para Toledo.

22/09/2017

El abogado de Toledo, Heriberto Benítez, informa que su patrocinado no intentaría acogerse a la colaboración eficaz ya que, desde su punto de vista, "no ha cometido ningún delito".

29/12/2017

El Ministerio Público presenta ante el Poder Judicial el requerimiento de extradición contra Alejandro Toledo, investigado por los casos Odebrecht y Ecoteva y los presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y colusión.

13/03/2018

El 5 de marzo, la Sala Penal Permanente realiza una audiencia en la cual se escucha a ambas partes antes de tomar una decisión sobre el cuadernillo de extradición de Alejandro Toledo. Una semana después, el 13 de marzo, se aprueba el pedido por unanimidad.

16/03/2018

El Comercio conoce que en febrero del 2018, Jorge Barata dio detalles del presunto aporte de US$700.000 a la campaña de Perú Posible en el 2011.

25/05/2018

La cancillería confirma que el cuadernillo de extradición contra Toledo ha sido entregado al Departamento de Estado de Estados Unidos para que continúe el proceso.

31/01/2019

El Departamento de Justicia de EE.UU. empezó a revisar el cuaderno de extradición del ex presidente Toledo, a pedido del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Así lo informó la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación.

19/03/2019

Alejandro Toledo fue detenido en estado de ebriedad en la vía pública. Pese a que el ex mandatario lo negó, la Cancillería confirmó la detención. En ese momento se explicó que esta detención no iba a tener repercusión en el proceso de extradición.

Alejandro Toledo se encuentra detenido en Estados Unidos luego que la justicia de dicho país inició el proceso para evaluar su extradición por el Caso Odebrecht. (Foto: Agencias) GEC

23/05/2019

Toledo presentó un habeas corpus ante el Tribunal Constitucional. De esta manera el prófugo insiste en anular el delito de tráfico de influencias que se le imputa por el caso Odebrecht bajo la figura de la prescripción.

15/06/2019

El coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, anuncia un nuevo pedido de extradición para Toledo. Vela indicó que este pedido se basa en lo recogido en el interrogatorio a Maiman en Israel.

18/06/2019

La fiscalía pidió 16 años por el Caso Ecoteva, formalizando acusación contra el ex mandatario por lavado de activos. También se incluye a Eliane Karp para quien se pide la misma pena. Vela consideró que el segundo pedido de extradición por el caso Ecoteva complementará el que se planteó por el caso Odebrecht.

27/06/2019

Josef Maiman afirmó que Odebrecht le depositó US$35 mlls. en coimas para Toledo. El empresario peruano-israelí declaró en Israel ante los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. Antes había reconocido un monto menor.

16/07/2019

El ex presidente fue arrestado por mandato de extradición en EE.UU., según informó el Ministerio Público. Esto en el marco del proceso que se le sigue por el presunto pago de coimas por más de US$20 millones que recibió de parte de la empresa brasileña Odebrecht.

​20/07/2019

El juez Thomas S. Hixson, de la Corte del Distrito Norte de California, decidió que el exmandatario seguirá en prisión en EE.UU. durante el proceso de extradición en su contra. El riesgo de fuga fue el principal argumento de fiscalía federal para que no quede libre bajo fianza.

Así lució el expresidente Alejandro Toledo, quien es requerido por la justicia peruana. (Foto: Reuters)

17/08/2019

Alejandro Toledo aseguró, en un escrito enviado al juez Thomas S. Hixson, quien ordenó su detención en el marco del proceso de extradición en su contra, que no tiene la intención de vivir fuera de Estados Unidos.

"Mi esposa y yo no tenemos intención de vivir en ningún otro lugar que no sea California. Quiero que esté usted seguro de ello", le indicó el exmandatario, mientras buscaba probar su arraigo en California para que le brinden la posibilidad de retomar su libertad bajo fianza.

29/08/2019

El Tribunal Constitucional (TC) declaró infundado el recurso de hábeas corpus que presentó la defensa del expresidente Alejandro Toledo -detenido en Estados Unidos- para anular la decisión que tomó el Ejecutivo de declarar procedente el pedido de extradición.

12/ 09/2019

El juez Thomas S. Hixson rechazó el pedido del expresidente Alejandro Toledo para reconsiderar la libertad bajo fianza. El magistrado desestimó el requerimiento del abogado del expresidente, quien planteó su liberación condiciona a una fianza de un millón de dólares.