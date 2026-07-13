El expresidente Alejandro Toledo presentó este lunes 13 de julio un pedido de “gracia común” ante la Dirección del establecimiento Penal de Barbadillo, en Ate.

Así lo confirmó a El Comercio su abogado, Carlos Torres Caro, quien fue autorizado para requerir el beneficio al presidente José María Balcázar.

Como se recuerda, Toledo Manrique se encuentra cumpliendo prisión por dos sentencias dictadas en primera instancia. En el Caso Odebrecht, fue condenado a 20 años y 6 meses de cárcel por el delito de colusión y lavado de activos.

Mientras que en el Caso Ecoteva fue sentenciado, en primera instancia a 13 años y 4 meses de prisión por lavado de activos.

Ambos procesos fueron apelados por el exmandatario y vienen tramitándose ante la Corte Suprema.

ALEJANDRO TOLEDO

Según documentos obtenidos por este Diario, Toledo Manrique emitió un nuevo escrito este lunes 13 de julio, firmado de puño y letra, donde anuncia que finalmente autorizó a su abogado para solicitar una gracia presidencial.

“He decidido autorizar a mi abogado, el Dr. Carlos Alberto Torres Caro, para que solicite el derecho de gracia presidencial en mi favor. Sigo esperando que se aplique la Ley 32181 (supero los 81 años), algo que debería ser en un mes, ya ha pasado un año y la Corte Suprema no califica ni señala la vista de la causa y sigo esperando.” Alejandro Toledo, exmandatario sentenciado

El sentenciado expresidente asegura que su proceso penal lleva más años de los que la propia ley permite. Y sostiene que el derecho de gracia existe precisamente para quienes, como él, llevan una investigación que ha excedido ampliamente los plazos razonables.

“Tengo 81 años. Mi salud se ha deteriorado gravemente en prisión. Los médicos me han advertido que un infarto o un derrame pueden ocurrir en cualquier momento. El tiempo corre contra mí. Pido que se me aplique un derecho que la ley ya contempla, para que pueda vivir mis últimos días con dignidad”, expresó Toledo en el escrito.

De acuerdo al exmandatario, preso en Barbadillo desde el 2023 -cuando fue extraditado desde Estados Unidos- su pedido de gracia “no es un acto de rendición. Es un acto de justicia”.

Así, consideró que las autoridades vean su caso con “objetividad y humanidad”.

ALEJANDRO TOLEDO PIDE LA GRACIA COMÚN

El pedido planteado por Toledo y su abogado, tiene como sumilla: “Solicita la concesión del derecho de gracia común, y se atienda de manera prioritaria dada la edad y la relevante dimensión humanitaria concurrente en el presente caso”.

Reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales

La solicitud se fundamenta en el artículo 118, inciso 21, de la Constitución Política del Perú y del artículo 37.3 del Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales, que sustenta el derecho de gracia común a favor de Toledo.

“La presente solicitud se fundamenta en que el solicitante mantiene la condición jurídica de procesado, al no existir sentencia firme en los procesos penales seguidos en su contra, y en que la tramitación de dichos procesos excedió ampliamente el plazo previsto en el citado precepto constitucional”, indica el petitorio.

En el documento se alega una condición “humanitaria”, determinada por la avanzada edad del solicitante y por las patologías del beneficiario.

ALEJANDRO TOLEDO PIDE LA GRACIA COMÚN

El abogado Carlo Torres Caro confirmó a El Comercio que el pedido de “gracia común” fue presentado la tarde de este lunes en el Penal de Barbadillo.

Explicó que existen tres vías para presentar un pedido de gracia presidencial: ante el presidente de la República, el Ministerio de Justicia y la Comisión de Gracias y una tercera ante el establecimiento penal.

“Sí, ya se ha presentado. Ante el presidente y la comisión aún no se ingresa. Lo que pasa es que el trámite es ante la Dirección de la Mesa de Partes del Penal (de Barbadillo), allí se ha ingresado. De allí lo van a derivar a la comisión de gracias." Carlos Torres Caro, abogado de Alejandro Toledo.

El abogado señaló que este martes 14 presentarán el pedido ante el presidente José María Balcázar.

“Vamos a presentarlo también ante el presidente, ¿por qué? porque en el establecimiento penitenciario es un formato, es preestablecido; en cambio, ante el presidente ya es con un argumento con sustento jurídico que es lo que estamos haciendo, por eso eso es que lo haremos ante el presidente", sostuvo.

Carlos Torres Caro, no solo fue abogado de Pedro Castillo; ahora también asumió la defensa del sentenciado Alejandro Toledo. (Foto: Congreso) / ERNESTO ARIAS

Torres Caro indicó que su pedido se ha sustentado en “temas de salud” y en el requisito que cumple el tiempo requerido por la ley.

Sostuvo que para la defensa, Toledo Manrique se encuentra aún como “procesado” y no tiene una sentencia firme, como exige la “gracia común”.

Acotó que en el caso de su patrocinado, “ya excedió” el tiempo del doble del plazo más su ampliación.

“Se requiere de tres años aproximadamente sin tener sentencia firme y él (Alejandro Toledo) contando todo el proceso de la extradición y el tiempo de su detención, porque él estuvo detenido cerca de dos años en Estados Unidos, entonces se contabiliza ese tiempo como parte de su procedimiento y con eso cumple en demasía”, argumentó.

A todo ello se suma -enfatizó - la condición de salud que presenta y su edad.