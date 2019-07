Alejandro Toledo: Las veces en las que negó haber recibido dinero de Odebrecht

El ex presidente Alejandro Toledo fue arrestado esta mañana en los Estados Unidos en el marco de la solicitud de extradición que requirió el Perú a raíz del presunto soborno de US$35 millones que recibió, según la declaración de Jorge Barata ante el Ministerio Público, de parte de Odebrecht por la concesión de la carretera Interoceánica.

Toledo “se encuentra en su primera comparecencia” ante las autoridades judiciales de EE.UU., de acuerdo a la fiscalía.

A fines de junio, el empresario peruano-israelí Josef Maiman afirmó que Odebrecht depositó casi US$35 millones en sus cuentas como parte de coimas para Toledo. Esta información la dio ante en Israel ante los fiscales del caso Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez.

Sin embargo, el ex jefe de Estado, quien permanece prófugo de la justicia, ha manifestado en diversas ocasiones que no recibió ningún dinero ilícito. Incluso acusó a Josef Maiman, quien fue una de las personas más cercanas a él, de mentir en sus declaraciones ante la fiscalía.

Este es un recuento de las veces que Alejandro Toledo negó haber recibido algún soborno:



- “Nosotros no recibimos ningún dinero”- (18/05/2016)

El ex presidente negó haber recibido algún dinero para la concesión del proyecto de la Interoceánica, una obra que al inicio se estimó en US$80 millones, pero que terminó costando más de US$2.000.

Esta declaración se dio el marco de Comisión Lava Jato del anterior Congreso, grupo presidido por el ex congresista Juan Pari.

Consultado ese día por la prensa, aseguró: “Nosotros no recibimos ningún dinero. Por el contrario, conseguimos respaldo financiero de la Corporación Andina de Fomento”.

Sin embargo, posteriormente Jorge Barata, ex representante de la empresa constructora, reconoció que pagó US$20 millones en coimas para que la constructora brasileña se adjudicase los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica. (Video: TV Perú)



- Negó coimas por la Interoceánica Sur - (05/02/2017)

En comunicación con el programa "Cuarto Poder", Alejandro Toledo negó "rotundamente" haber recibido US$20 millones en sobornos de Odebrecht para que la empresa se adjudicara la construcción de la Carretera Interoceánica Sur.

El ex jefe de Estado remarcó que el fiscal de la Nación de esa entonces, Pablo Sánchez, levantó su secreto bancario y no encontró ninguna irregularidad.

"Desafío al señor [Jorge] Barata y aquellos administradores de justicia que se adelantan a emitir juicios. Mi respuesta es absolutamente no [he recibido ninguna coima]", agregó Toledo.



- "Nunca he recibido ningún dinero" - (16/03/2018)



El ex directivo de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, dijo en marzo del año pasado que que la constructora aportó US$700.000 para la campaña del Alejandro Toledo en el 2011.

El dinero, según dijo Barata, fue recibido por Avraham Dan On, quien se desempeñó como jefe de Seguridad de Palacio de Gobierno durante la administración de Perú Posible. Además, remarcó que el ex presidente estaba al tanto de este monto.

Ante esto, el ex mandatario en diálogo con "RPP", dijo que la justicia peruana está "politizada" y remarcó que nunca recibió ningún dinero de Jorge Barata ni Josef Maiman. Agrego que la prisión preventiva fue dictada sin contar con alguna declaración suya.

"Esta maldita justicia peruana que está politizada por el fujimorismo y el Apra, no me ha impedido estar junto a mi familia y estar junto a mi hermana Margarita que acaba de morir de cancer. [...] Me han puesto esa prisión preventiva, sin consultarme. Han dicho que yo he recibido 20 o 25 millones del señor Barata o el señor Maiman. [...] Nunca he recibido ningún dinero del señor Barata ni del señor Maiman", refirió.

-"Barata miente una vez más"-

En abril de este año, Jorge Barata dijo ante fiscales peruanos que la constructora pagó a Toledo US$27 millones a través de Josef Maiman, en sobornos por las obras de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.

Ante esto, el ex presidente aseguró en su cuenta de Facebook que Barata "miente".

Sobre su amigo Maiman, refirió que también le "mintió" al Ministerio Público cuando señaló que el dinero que recibió de la empresa brasileña era "lícito".