Alejandro Toledo: su vínculo con Odebrecht y la coima por la Interoceánica

El proceso de extradición en el que está inmerso el expresidente Alejandro Toledo —arrestado este martes en Estados Unidos— se dio a partir de la investigación en su contra por la coima que habría recibido de la constructora brasileña Odebrecht a fin de que esta se vea beneficiada con la adjudicación de la carretera Interoceánica, tramos 2 y 3.

Efectivamente, el consorcio que integró Odebrecht ganó la licitación en agosto del 2005, durante el gobierno de Toledo.

El juez Richard Concepción Carhuancho solicitó en febrero del 2018 la extradición del expresidente, esto casi un año después de que este mismo magistrado acogiera un requerimiento fiscal y ordenara 18 meses de prisión preventiva para el exlíder del partido Perú Posible.

El ciclo completo de las actividades ilícitas de Alejandro Toledo, según la solicitud de extradición finalmente aprobada. El dinero de Odebrecht se vincula, además, al Caso Ecoteva.

La Corte Suprema aprobó el requerimiento de extradición en marzo del 2018 imputándole al procesado los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos. ¿Pero cuáles son los elementos que vinculan a Alejandro Toledo con Odebrecht? Aquí algunos puntos a tomar en cuenta:

—La reunión en Río de Janeiro y el acuerdo—

Los detalles del presunto pacto ilícito para la coima a favor de Toledo se conocieron a partir de una declaración de Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, ante el fiscal Hamilton Castro —ex coordinador del equipo fiscal Lava Jato— en enero del 2017. El empresario manifestó que, en una reunión en un hotel de Río de Janeiro en noviembre del 2004, acordó con el entonces mandatario que la constructora pagaría US$35 millones si ganaba la licitación por la Interoceánica.



Sin embargo, acotó que finalmente se entregaron US$20 millones porque no se llegaron a modificar las bases del contrato, como también se había pactado. “Toledo me dijo que quería que Odebrecht ganara la licitación”, aseveró.

Quien también estuvo en la cita fue Josef Maiman, examigo de Toledo. Él mismo confirmó su presencia, según se desprende de la declaración que dio en febrero y agosto del 2017, de acuerdo al auto de requerimiento de extradición que presentó en febrero del 2018 el juez Richard Concepción Carhuancho, y que fue aprobado en marzo de ese último año por la Corte Suprema.

Maiman contó que en la reunión estuvieron también Wideon Weinstein, Sabih Saylan y Jorge Barata.

—La declaración de Maiman—

Como parte del acuerdo de colaboración eficaz cerrado en marzo pasado, el empresario peruano-israelí declaró en junio ante los fiscales del equipo Lava Jato que Odebrecht le depositó casi US$35 millones en sus cuentas como parte de coimas para el ex presidente Toledo.



En agosto del 2017, al solicitar acogerse al proceso de colaboración eficaz, Maiman había dado cuenta de un monto menor. Dijo que usó cuentas de sus empresas para recibir dinero de sobornos de las empresas brasileñas Odebrecht US$20 millones por los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica) y Camargo y Correa (cerca de US$5 millones por el tramo 4 de la vía) para Toledo.

La declaración de Jorge Barata en noviembre del 2016, ante el fiscal Hamilton Castro, de acuerdo al requerimiento de extradición presentado por el juez Richard Concepción Carhuancho.

—El testimonio de Barata—

En abril de este año, el ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, declaró ante fiscales peruanos en Brasil sobre la coima de la constructora por los tramos 2 y 3 de la Interoceánica.



Afirmó que pagó US$27 millones a Alejandro Toledo a través de Josef Maiman hasta el 2010, entre tres y cuatro veces por año. Precisó que, además de ese monto, a finales del 2006 se entregaron otros US$4 millones al exlíder de Perú Posible como adelanto. Es decir, US$31 millones en total.

Un detalle que comentó, de acuerdo a su versión, es que Toledo se molestó porque no se cumplió con el monto total del a coima acordada. Incluso, agregó, el expresidente le reclamó en una ocasión con la frase: “Oiga, Barata. Paga, carajo”.

—Marcelo Odebrecht sobre Toledo—

En noviembre del 2017, el ex CEO de la constructora que lleva su apellido, Marcelo Odebrecht, declaró en Curitiba (Brasil) ante el fiscal José Domingo Pérez y el procurador brasileño Orlando Martello. Indicó que conoció no solo a Toledo, sino también a los ex presidentes Alan García y Ollanta Humala.



Aseguró tener la "certeza" de que su empresa apoyó "a todos" los candidatos presidenciales peruanos en las campañas del 2006 y 2011. Y respecto al gobierno de Toledo y sus diálogos con él, refirió que al exmandatario tenía como prioridad la ejecución de la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), en referencia a la carretera Interoceánica Sur.



"El proyecto de Toledo era las IIRSAs [...] Por ejemplo, en el caso de la IIRSA, con Toledo, había un problema, quería que nosotros terminemos IIRSA antes de acabar su mandato", señaló.

—Los aportes a su campaña—

De acuerdo a la declaración de Barata en febrero del 2018 ante los fiscales José Domingo Pérez y Germán Juárez, la constructora Odebercht realizó aportes a las campañas electorales de distintos líderes políticos en el 2006, 2011 y contra la revocación de la alcaldesa de Lima Susana Villarán en el 2013.



Entre ellos, mencionó la campaña de Toledo a la presidencia el 2011 con Perú Posible. “En el caso de Alejandro Toledo, porque hemos sido buscados por el señor Avi Dan On [ex asesor de seguridad y hombre de confianza del expresidente], pidiendo un apoyo. Además, al inicio de la campaña el señor Toledo tenía una expectativa grande de ser presidente de la República. Eso cayó rápidamente con uno o dos meses, no recuerdo exactamente. Pero nuestro compromiso fue hecho, fue cumplido: US$700 mil”, manifestó, según pudo conocer El Comercio.

A raíz de ello, la fiscalía inició en junio del 2018 una investigación preliminar en tres carpetas fiscales distintas en las que se incluye a Alejandro Toledo y Avraham Dan On; Pedro Pablo Kuczynski y Susana de la Puente; y a Alan García y Luis Alva Castro.