El exmandatario Alejandro Toledo, quien cumple dos condenas en el Penal de Barbadillo (Ate), solicitaría un pedido de indulto humanitario ante la presidenta de la República, Keiko Fujimori.

Así lo confirmó a El Comercio, el expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, quien señaló que la decisión se definiría “la próxima semana”.

El abogado constitucionalista, quien asumió como asesor legal ad honoren del exmandatario, aseguró que se encuentran evaluando las acciones que tomarán.

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Esto, luego de las recientes declaraciones de la presidenta Fujimori, quien ha señalado que un eventual pedido de indulto de Toledo Manrique será analizado desde el aspecto “técnico”, “médico” y humanitario”.

Blume Fortini adelantó que en los próximos días se reunirá con el exmandatario en Barbadillo, con miras a desplegar acciones para un pedido de indulto o para buscar mejorar las condiciones penitenciarias en las que cumple las condenas impuestas en su contra, como un arresto domiciliario.

Para ello, indicó, también se reunirá con el abogado Roberto Su, quien se encarga de la defensa legal de Toledo Manrique en el ámbito penal.

“En base a eso vamos a tratar de hacer las dos cosas. Por un lado, reforzar la defensa en el pedido de la conversión de la pena efectiva a pena domiciliaria. Eso está previsto en el Código Penal, en el artículo 22, puesto que los sentenciados de 80 años, que estén delicados de salud pueden acceder a dicho beneficio; y el tema del indulto también es una alternativa. Estoy en ese proceso, yo diría que en unos días, yo creo que la próxima semana ya tenemos noticias más concretas sobre este tema.” Ernesto Blume, asesor legal de Alejandro Toledo

La Corte Suprema programó para el 14 de setiembre la audiencia de calificación del recurso de casación interpuesto por el sentenciado expresidente, para poder ser excarcelado.

Precisamente, este es el recurso con el que buscan que la máxima instancia del Poder Judicial (PJ) aplique la Ley 32181, que prevé que las para personas mayores de 80 años, que se encuentran cumpliendo una condena en un penal y padezcan de alguna enfermedad grave, puedan seguir ejecutando su sentencia, pero con arresto domiciliario.

ALEJANDRO TOLEDO

Si tras la calificación, la demanda es bien concedida, aún se deberá fijar otra audiencia para analizar el caso de Toledo Manrique, lo cual tomaría otros meses adicionales para resolverse.

La Ley 32181, aprobada y promulgada en diciembre del 2024, modificó el artículo 22 del Código Penal, estableciendo que los mayores de 80 años podrán afrontar su condena en arresto domiciliaria, por razones humanitarias.

Por ello, tanto la vía del pedido de arresto domiciliario como la del indulto, indicó Blume Fortini, será evaluado junto a Roberto Su.

ALEJANDRO TOLEDO

Sostiene que el exmandatario no debería morir en prisión

Como se recuerda, existe un pedido de indulto humanitario que se solicitó ante la Comisión de Gracias Presidenciales en las postrimería del gobierno interino de José María Balcázar.

Sin embargo, de acuerdo a fuentes consultadas, si bien la solicitud ingresó, no llegó a ser calificada por la referida instancia.

Al respecto, Blume Fortini indicó que aún definirán si presentan un nuevo pedido de indulto o fortalecerán el que ya se encuentra en la Comisión de Gracias Presidenciales.

“Estoy tomando cartas en el asunto, vamos a hacer todo lo posible en el marco de la Contitución y de la ley para que se brinde un tratamiento humanitario a un detenido que está en muy delicado estado de salud”, expresó.

“La idea es, si se produce en algún momento, que (Toledo) no fallezca en la cárcel, como se hizo también en el caso del señor (Alberto) Fujimori. Yo hago esto por razones humanitarias, pues soy un constitucionalista que tiene una línea garantista y de protección de derecho”, indicó.

Alejandro Toledo recibe una segunda condena penal este año. FOTOS: ALESSANDRO CURRARINO / EL COMERCIO / ALESSANDRO CURRARINO

Según comentó el abogado, Toledo Manrique sí tiene problemas oncológicos, ya que los análisis han mostrado que padece de una actividad tumoral maligna, sumado a los males de hipertensión, diabetes, estrés, falta de concentración, y con antecedentes médicos oncológicos en su familia, que fallecieron de cáncer.

Finalmente, Blume saludó las declaraciones de la presidenta Keiko Fujimori, al sostener que la ha mostrado ser consciente de que Toledo Manrique tiene una condición de salid delicada.

“Es una posición muy ajustada a la Constitución y la ley que revela que ella tiene conciencia de que hay un tema de salud bastante delicado del expresidente; yo saludo la declaración de la presidenta Fujimori”, señaló.

AME3279. MENLO PARK (ESTADOS UNIDOS), 20/04/2023.- El expresidente peruano Alejandro Toledo posa hoy junto a su esposa, Eliane Karp, durante una entrevista con Efe en Menlo Park, California (EE.UU). Toledo exigió a la Justicia del país andino que no permita su "muerte en prisión", durante una entrevista en exclusiva concedida a EFE horas antes de su entrega a las autoridades estadounidenses, como paso previo a ser extraditado. EFE/ Guillermo Azábal / Guillermo Azábal

La ex primiera dama, Elinae Karp, también ha solicitado a Keiko Fujimori que le otorgue el indulto humanitario a su esposo, al señalar que se encuentra enfermo.

Desde Israel y en declaraciones a Radio Programas, Karp de Toledo solicitó que, como un acto de “reconciliación”, se le otorgue el beneficio humanitario al exmandatario.

“Que Keiko Fujimori, ahora presidenta del Perú, nos reconcilie, que admita que la reconciliación es mucho más valiosa que el odio y que le dé su indulto a mi esposo, lo cual no dice que mi esposo no va a seguir defendiéndose, pero no encerrado como un animal allí (en el penal)”, sostuvo.

Toledo Manrique fue extraditado desde Estados Unidos en abril del 2023, luego de un largo proceso que inició en 2017.

En octubre 2024, fue condenado a 20 años y 6 meses por los delitos de colusión y lavado de activos, en el Caso Odebrecht. Y, en setiembre del 2025, recibió una segunda condena de 13 años y 4 meses por el delito de lavado de activos, en el Caso Ecoteva.

Ambas sentencias se encuentran en apelación y aún afronta otro proceso por el Caso Interoceánica Sur- Tramo IV, donde se ha solicitado 28 años de pena privativa de libertad para el exmandatario.