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Resumen

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El exmandatario Alejandro Toledo, quien cumple dos condenas en el Penal de Barbadillo (Ate), solicitaría un pedido de indulto humanitario ante la presidenta de la República, Keiko Fujimori.

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