El ex presidente regional del Callao, Alex Kouri, reveló este lunes que el cuestionado vocal supremo, César Hinostroza, le ofreció reducir en un año su sentencia de cinco años de prisión efectiva.

"No me pidió dinero, no me hizo ninguna propuesta de ese tipo. Él (César Hinostroza) me dijo: Yo sé que es una aberración esta sentencia, es una papa caliente. Yo lo que puedo hacer es rebajarla de cinco a cuatro años para darle libertad condicional", manifestó esta mañana en enlace telefónico con RPP.

En su versión, Alex Kouri aseguró que rechazó esta propuesta porque él buscaba que fuera declarado inocente y no una libertad condicional.

Como se recuerda, Alex Kouri fue condenado a cinco años de cárcel por el delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión desleal, en agravio del Estado peruano en el 2016.

Al año siguiente, la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema ratificó su sentencia. El ofrecimiento de César Hinostroza hacia Alex Kouri se habría llevado a cabo antes que este suspendido juez se inhibiera de ver su caso.

El último sábado, Kouri fue trasladado desde el penal Ancón II a la clínica San Felipe para ser tratado de un mal cardíaco.

César Hinostroza, quien se encuentra actualmente suspendido de sus funciones, enfrenta una denuncia constitucional interpuesta por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, a raíz de la difusión de audios que lo involucran en presuntos manejos irregulares en el sistema de justicia.