Álex Kouri declaró dos horas y media ante comisión investigadora del Congreso

El ex gobernador regional del Callao Álex Kouri fue interrogado este jueves durante dos horas y media por miembros de la comisión especial del Congreso encargada de investigar las presuntas irregularidades y posibles actos de corrupción del Gobierno Regional del Callao.

La diligencia se realizó en el penal Ancón II, donde Kouri cumple una condena de cinco años de prisión efectiva por el Caso Convial, referido a la construcción de la vía expresa del Callao.

En el interrogatorio, que empezó a las 9:00 a.m. y finalizó cerca de las 11:30 a.m., solo participaron el presidente de la comisión Percy Alcalá (Fuerza Popular) y María Elena Foronda (Frente Amplio). Los otros cinco miembros (cuatro de Fuerza Popular y uno de Nuevo Perú) no asistieron.

Según fuentes de El Comercio, el también ex alcalde provincial del Callao reconoció la relación de amistad y militancia que tuvo con el ahora prófugo Félix Moreno, quien lo sucedió en la presidencia del Gobierno Regional del Callao y con quien condujo las riendas del partido Chim Pum Callao.

Sin embargo, Kouri no quiso pronunciarse sobre las imputaciones que existen contra Moreno ni sobre las dos condenas que el Poder Judicial ha dictado contra el ahora prófugo de la justicia.

Si bien Álex Kouri ha reconocido que ha existido una continuidad y una presencia de Chim Pum Callao en el proceso de gestión del Gobierno Regional del Callao, precisó que él no tenía ninguna responsabilidad en los actos de los funcionarios que ingresaron luego de que él dejó ese organismo de gobierno.

De acuerdo a nuestras fuentes, las respuestas de Álex Kouri fueron muy genéricas y la mayor parte de su declaración estuvo centrada en querer demostrar a los congresistas de la comisión que su condena por el delito de colusión desleal fue injusta.

Álex Kouri se explayó en su trayectoria política y cómo se formó el movimiento Chim Pun Callao, pero no quiso admitir irregularidades ni actos de corrupción durante su gestión.

Pese a todo, según las fuentes, los miembros de la comisión indicaron que la diligencia fue productiva y que se ha evidenciado una relación del grupo político Chim Pum Callao con los actos de corrupción que la fiscalía y la contraloría han detectado en las diferentes gestiones del Gobierno Regional del Callao.

Trascendió que dicho grupo de trabajo se reunirá la próxima semana para definir la solicitud del levantamiento del secreto bancario de los investigados. También se supo que en las próximas semanas se comenzará a redactar el informe final de esta investigación especial.