El exgobernador regional del Callao, Alex Kouri, interpuso una nueva demanda constitucional de hábeas corpus, contra la resolución del Poder Judicial que rechazó su pedido para terminar de cumplir su condena por el Caso Convial bajo arresto domiciliario; y que dispuso su traslado al expenal de reos primarios ex San Jorge.

Como se recuerda, los primeros días de mayo, la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundado eun hábeas corpus presentado a favor del exfuncionario, en el extremo de que se le permita cumplir los 15 meses restantes de la pena de 5 años que se le impuso en el 2016.

Kouri fue condenado por el delito de colusión agravada por haber favorecido a la empresa Convial por aproximadamente un total de 32 millones de dólares mediante de contratos y adendas firmadas cuando se desempeñaba como máxima autoridad del Callao.

-Insiste en ser excarcelado-

Según la nueva demanda, la defensa de Kouri Boumachar alega que fue un acto arbitrario disponer el traslado a otro penal.

“El mismo que no reúne las condiciones básicas para el aseguramiento y protección del derecho, y que, resolvió declarar fundada el hábeas corpus y por acreditado los agravios pero que sin embargo persiste en el internamiento del interno y dispuso el traslado a un establecimiento de transito que no reúne las condiciones básicas para el aseguramiento y protección del derecho, consecuentemente solicito la variación de la medida dispuesta para el cumplimiento de la sentencia, por una de similar naturaleza esto es la detención domiciliaria en el domicilio ubicado en av. Angamos oeste no 1646 dpto. 401 – distrito de San Isidro,y otras medidas que su despacho tenga a bien disponer”, se indica en la petición.

Además, se afirma que Kouri tuvo resultado positivo ante la prueba del coronavirus. Por lo se estaría vulnerando sus derechos.

