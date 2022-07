El congresista Alex Paredes (Bloque Magisterial) señaló que su bancada denunciará a la Comisión de Fiscalización por sesionar este miércoles, pese a que en la Junta de Portavoces se había acordado que los grupos de trabajo parlamentarios no se reunirían los días martes 12, miércoles 13 ni jueves 14 de julio.

El legislador recordó que la reunión que hubo con los voceros de cada una de las bancadas se llegó a dicho acuerdo, pero este se quebrantó durante esta mañana con Fiscalización, la cual sesionó para interrogar a la primera dama, Lilia Paredes, en el caso de su hermana, Yenifer Paredes.

“El Bloque Magisterial va a presentar un documento de denuncia a esta Comisión de Fiscalización para que sea procesada por la Comisión de Ética”, señaló para la prensa desde el Congreso.

Seguidamente, Paredes enfatizó en que esta comisión debió reprogramar la cita de la esposa del presidente Pedro Castillo y de los demás implicados en este caso que fueron citados.

“Lo que tenía que haber hecho la comisión es remitirle un documento a la primera dama y decirle su citación del día tal no se puede realizar porque estamos prohibidos martes, miércoles y jueves de sesión de comisiones. Esto se llama institucionalidad. Esto no es el capricho ni de la presidenta, ni de ninguna vicepresidencia, este es un acuerdo de Junta de Portavoces”, sostuvo.

Alex Paredes aseguró que “no van a defender lo indefendible”, pero aclaró que el hecho de que la prensa o un grupo de congresistas no quieran respetar la institucionalidad es “lamentable”.

“Aquí no vamos a defender lo indefendible, pero aquí respetamos la institucionalidad. Si ustedes no quieren respetar la institucionalidad o algunos congresistas no quieren hacerlo, es lamentable y vergonzoso”, expresó.

Declaraciones del congresista Alex Paredes

Lilia Paredes en Fiscalización

Este miércoles, Lilia Paredes Navarro acudió junto a su abogado, Benji Espinoza, a la comisión del Congreso y reiteradamente se negó a responder las interrogantes que se le plantearon.

“Por recomendación de mi abogado defensor, me abstengo totalmente en declarar porque ya el 8 de julio declaré en la fiscalía. Nada más”, comentó la esposa del jefe de Estado al inicio de la sesión y lo que repitió después de cada pregunta.

“Aún así, señora Paredes, vamos a proceder con el desarrollo de la sesión y vamos a realizar las preguntas y si cree conveniente, podrá hacer uso de su derecho constitucional a guardar silencio”, respondió el presidente de la comisión.