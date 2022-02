El congresista Álex Paredes, de Perú Libre, señaló que en esta semana el “bloque magisterial” de la bancada oficialista visitará a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para exigirle que se investigue la filtración del testimonio de la aspirante a colaboradora eficaz, Karelim López, quien vinculó al presidente Pedro Castillo con una presunta organización criminal que opera en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Si bien Paredes mencionó que en el Ministerio Público hay personas que hacen bien su trabajo, “de tiempo en tiempo se convierte en una coladera porque hay manifestaciones que se filtran para convertirse en las vedettes de lo que se habla”.

“Eso nos va a obligar a nosotros, y hablo desde el bloque magisterial, en el transcurso de la semana nos vamos a acercar a la fiscal de la Nación, a la doctora Zoraida Ávalos, no para pedirle sino para exigirle la investigación y la identificación de aquellas personas que habrían cometido el delito de omisión y rehusamiento a los actos funcionales, por haberse filtrado un documento que debió estar sumamente seguro”, aseveró.

Karelim “tiene problemas psicológicos”

En otro momento Paredes dijo que tomaba con “mucha preocupación” las declaraciones de López ante la fiscalía.

“Con mucha preocupación porque se le da importancia a alguien, que con este tipo de aseveraciones tiene problemas psicológicos y debería tener su tratamiento pertinente. Mentir y acusar con tanta facilidad, me parece ya no solo irresponsable”, señaló.

Le dan importancia, agregó, a una señorita que tiene problemas personales, procesos abiertos y que quiere llevar al país a una desestabilización, “no se lo vamos a permitir”.

Por ello dijo que con más razón el Congreso debe modificar la normativa sobre la figura de la colaboración eficaz. “Cuál es el sustento legal para que esta manifestación, entre comillas, de la ciudadana Karelim López, haya sido pública, ¿hay sustento legal? No, porque hay un principio de reserva (...) este proceso de colaboración eficaz plasmado en un documento no puede ser público, ¿o aquí hay que avalar estos actos ilegales? ¿el fin justifica los medios? a mí me parece que no”.

Consultado si el testimonio de Karelim López daña al presidente Castillo, respondió. “Totalmente, es una señorita que quiere bañarse en pulcritud, quiere tener sanidad, que responda por sus actos pero que no involucre a terceros, ha tirado barro con ventilador a todos, no solo al presidente, sino al fiscal Omar Tello, congresistas, el propio presidente del Consejo de Ministros”.

“No se justifica la vacancia”

Respecto a qué decisión tomaría como político si las afirmaciones de López se comprueban, Paredes respondió: “Simplemente que se aplique la ley, lo dije desde el primer día, aquel que no camina respetando el ordenamiento jurídico y el estado de derecho, como todos los peruanos tenemos que hacer, hay que aplicar la ley, sea quien sea la persona, aquí no hay privilegios”.

Añadió que no se justifican pedidos de vacancia contra el mandatario desde el Congreso. “¿Cuál es el sustento ahora para la vacancia, los dichos de una persona que no están corroborados (...)? Eso me parece irresponsable”.

