El congresista de Perú Libre Alex Paredes, aseguró que los votos del bloque de su bancada que le dió la confianza al Gabinete de Mirtha Vásquez el último jueves, no es una “luz verde” para que el Gobierno haga lo que quiera.

“Tiene que entenderse, aquí no hay un cheque en blanco, no hay luz verde para que hagan lo que quieran. En el caso de los congresistas maestros, lo que hemos dicho ayer en la interna al momento de tomar la decisión, es que esto nos obliga no a fiscalizar, sino a refiscalizar”, comentó a Exitosa.

Alex Paredes señaló que desde Perú Libre, los congresistas que votaron por la confianza fiscalizarán a los ministros. (Exitosa)

Paredes fue uno de los 19 congresista de Perú Libre que votó a favor de otorgar la confianza al Gabinete de Mirtha Vásquez, a diferencia de otros 16 legisladores de su bancada que acataron el acuerdo partidario de Perú Libre y votaron en contra.

En esa línea, señaló que los ministros deberán demostrar a través de sus actos que están actuando a favor del pueblo y no en contra, cumpliendo con lo que se ofreció durante la campaña.

“Quien pone la cara y el pecho somos nosotros, las cuentas nos las reclaman a nosotros y entonces los ministros tienen que entender eso y se lo hemos expresado de manera personal y directa a la presidenta del Consejo de Ministros. Estamos apostando porque la población sea atendida”, indicó el parlamentario.

Momentos después, en una conferencia de prensa desde las afueras del Poder Legislativo, Alex Paredes indicó que no se debe renunciar en el Gobierno a los compromisos por los cuales Pedro Castillo fue elegido.

“No hay que renunciar a nada, en cuanto hay que cumplir lo que uno dijo durante la campaña electoral porque, por lo menos en Perú Libre hemos sido elegidos 37 congresistas [...] de los cuales 35 somos de regiones y vamos a regresar a nuestras regiones y queremos caminar con la frente levantada”, manifestó.

