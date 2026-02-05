Karem Barboza Quiroz
Karem Barboza Quiroz

La Fiscalía Anticorrupción citó a declarar para el próximo 25 de febrero al fundador y candidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López-Chau, quien es investigado por los presuntos delitos de corrupción en la modalidad de peculado doloso y negociación incompatible.

